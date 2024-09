O FDP acusa os parceiros de co-governo da coligação "Ampel" de sua derrota eleitoral.

Em vez de Kemmerich, Lindner ainda insiste em permanecer na coalizão do semáforo no nível nacional, apesar da "perda agravante" nas eleições. "Temos opiniões diferentes sobre isso", declarou o líder do FDP. Lindner explicou sua posição apontando que ainda existem "vários projetos legislativos que são muito importantes para nós".

Especificamente, o ministro federal das finanças se referiu à iniciativa de crescimento do governo - principalmente as reduções tributárias relacionadas a ela, a revisão da provisão de aposentadoria pessoal e a introdução de um sistema de pensão intergeracional baseado no mercado de capitais.

As reformas da política de imigração e asilo acordadas no "pacote de segurança" do governo também devem ser implementadas, enfatizou Lindner. Ele deixou claro que o FDP está aberto a medidas adicionais sobre esse assunto, que agora serão discutidas com os estados e a CDU/CSU. "É necessária uma mudança", exigiu o líder do FDP. "As pessoas estão cansadas do estado perder o controle sobre a imigração e a imigração para a Alemanha", afirmou.

Nas eleições estaduais da Turíngia, o FDP conseguiu apenas 1,1% dos votos, e na Saxônia, menos de 1%. Ao contrário de Lindner e Kemmerich, o candidato principal do FDP da Saxônia, Robert Malorny, também anunciou uma revisão da derrota de seu partido. "Devemos fazer algumas perguntas sérias a nós mesmos", disse ele, sugerindo a necessidade de reconsiderar o foco e a seleção de temas do partido. Malorny também abordou o impacto da tendência federal negativa.

Apesar da derrota eleitoral, Lindner permanece comprometido em impulsionar os projetos legislativos da coalizão do semáforo, como a iniciativa de crescimento e as reformas da imigração. Reconhecendo o mau desempenho do FDP nas eleições estaduais da Turíngia e da Saxônia, Malorny pede auto-reflexão, sugerindo uma reavaliação do foco e dos temas do partido.

