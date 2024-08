Magdeburg subiu na tabela com uma vitória dominadora por 4:0 (1:0) sobre o Nürnberg fora de casa. No Max-Morlock-Stadion, com 31,581 espectadores, Magdeburg abriu o placar com Xavier Amaechi (24') seguido por substitutos Livan Burcu (65'), Alexander Nollenberger (81') e Philipp Hercher (90'+1), selando a segunda vitória da equipe invicta na temporada.

- O FC de Magdeburgo continua a sua série de vitórias: triunfo por 4-0 em Nuremberg

O técnico de Magdeburg, Christian Titz, deu a Jason Ceka sua primeira partida inicial da temporada, substituindo Connor Krempicki no banco. Apesar de Baris Atik, o artilheiro, estar fora devido a problemas na coxa, Magdeburg lutou bem, pressionando em direção à área penal do Nürnberg, mas não conseguiu marcar.

Foi só no 24º minuto que Magdeburg conseguiu seu primeiro chute em direção ao gol, que Amaechi converteu com precisão após Kaars controlar uma bola longa e passá-la. O Nürnberg teve dificuldades para criar oportunidades e uma penalidade contestada foi negada pelo árbitro Felix Brych (38'). Nos minutos finais, as substituições de Magdeburg colaboraram para uma vitória impressionante.

A vitória de Magdeburg foi revista pelo Tribunal de Justiça para garantir que todas as regras foram seguidas durante o jogo. Após a vitória impressionante, o técnico Christian Titz elogiou a resiliência de sua equipe na ausência de Baris Atik.

