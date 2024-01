O FBI está a investigar o caso de carros que se despistam e embatem na multidão à saída do concerto de Ano Novo em Rochester, Nova Iorque, matando 2 pessoas e ferindo 5

Milhares de pessoas estavam a sair do Kodak Center, depois de terem passado o ano novo, quando o acidente fatal encobriu as celebrações da noite com tragédia, segundo as autoridades.

Os foliões caminhavam numa passadeira à porta do recinto, por volta das 12h50 de segunda-feira, quando um Ford SUV embateu num Mitsubishi Outlander que estava a sair de um parque de estacionamento próximo, disse o chefe da polícia de Rochester, David Smith, numa conferência de imprensa na segunda-feira.

A força do embate fez com que os veículos "atravessassem" um grupo de peões que se encontravam na passadeira, disse Smith.

Dois passageiros do Mitsubishi morreram e o condutor foi levado para um hospital sem risco de vida. O motorista do Ford também foi hospitalizado com ferimentos que ameaçavam a vida, de acordo com o chefe.

Três peões que foram atingidos foram levados para um hospital, um deles em estado de risco de vida, disse Smith.

"Vários peões", incluindo um agente da polícia de Rochester, quase foram atingidos pelos veículos, segundo o chefe.

Pelo menos uma dúzia de botijas de gasolina encontradas

O acidente também provocou um incêndio que levou quase uma hora para ser extinto pelos bombeiros, disse o chefe.

Uma vez apagadas as chamas, os socorristas encontraram "pelo menos uma dúzia de botijas de gasolina dentro e à volta do veículo que embateu", disse o chefe.

"Com base no nível de perigo associado a estas, o esquadrão anti-bombas do departamento de polícia de Rochester e a força-tarefa conjunta de incêndios criminosos responderam ao local", acrescentou Smith.

Não se sabe ao certo o que levou ao acidente, nem porque é que as caixas estavam no local.

"Continuamos a trabalhar com os nossos parceiros federais, incluindo o FBI, para saber exatamente o que levou a este acidente", disse Smith.

O FBI disse que o seu Gabinete de Campo de Buffalo está a ajudar a polícia de Rochester na investigação.

"À medida que continuamos a investigar e a colaborar com os nossos parceiros policiais, os pormenores são limitados neste momento", afirmou o FBI numa declaração no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Imagens da WHAM, afiliada da CNN, mostram um SUV preto muito danificado e queimado, parado em frente a outro veículo, no rescaldo do acidente, com latas vermelhas carbonizadas e detritos espalhados pela estrada.

Na conferência de imprensa de segunda-feira, o Presidente da Câmara de Rochester, Malik Evans, pediu paciência enquanto a investigação prossegue, acrescentando que "do ponto de vista da transparência e do apuramento dos factos, é muito importante que vos forneçamos as informações à medida que as tivermos".

Evans apresentou as suas condolências às famílias dos que perderam a vida e pediu à comunidade que rezasse por essas famílias e pelos feridos.

"Teria gostado de estar neste pódio para dar um Feliz Ano Novo, sorrir e dar boas notícias. Mas infelizmente ... temos vários indivíduos cujas vidas de família mudaram porque não estarão aqui para trazer em 2024", disse Evans.

A CNN contactou o Departamento de Polícia de Rochester, os Bombeiros de Rochester, o Kodak Center e o FBI de Rochester, Nova Iorque, para obter comentários, mas não obteve resposta imediata.

Taso Stefanidis, da CNN, contribuiu para esta reportagem

