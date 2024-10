O FBI concorda em pagar US$ 22 milhões em fundos de liquidação para resolver alegações de discriminação sexual em sua instalação de treinamento.

O provável pagamento a 34 mulheres expulsas do instituto de treinamento do FBI em Quantico, Virginia, aguardando aprovação de um juiz federal, estaria entre os maiores acordos judiciais da história do FBI.

"Esses problemas são generalizados dentro do FBI, e as mentalidades que os fomentaram foram implantadas na academia", afirmou David J. Shaffer, advogado das mulheres. "Este caso irá desencadear mudanças significativas nessas atitudes."

Ação judicial apresentada em 2019, a demanda alega que as alunas femininas enfrentaram um ambiente de trabalho hostil, sendo julgadas mais severamente do que seus colegas homens e selecionadas desproporcionalmente para correção e expulsão em situações táticas devido a critérios subjetivos de "adequação".

Uma das mulheres afirmou que recebeu a recomendação de "sorrir mais" e foi alvo de avanços sexuais consistentes. Outra mulher descreveu um instrutor que a encarava, fixava-se em seu peito, "ocasionalmente enquanto lambia os lábios".

"Através da aceitação passiva", afirmou a demanda, "o FBI permitiu inadvertidamente que a rede de 'bons velhos rapazes' florescesse sem freios na Academia do FBI".

O FBI declarou em um comunicado na segunda-feira que a agência "tomou medidas substanciais nos últimos cinco anos para promover a igualdade de gênero no treinamento e desenvolvimento de todos os seus alunos".

Muitos dos alegados na demanda foram corroborados em um relatório interno de 2022. Os homens ainda constituem cerca de três quartos dos agentes especiais do bureau, apesar das recentes iniciativas para diversificar.

Entre os termos do acordo, o FBI concordou em dar às reclamantes a oportunidade de continuar seu treinamento para se tornarem agentes e garantir a colocação daqueles que passarem em uma das três principais unidades de campo preferidas. O FBI também concordou em passar por uma avaliação de especialistas externos, destinada a garantir um tratamento justo para as recrutas femininas.

Algumas das mulheres optaram por carreiras alternativas, revelou Shaffer, lamentando "o FBI perdeu algum talento verdadeiramente notável".

Paula Bird, uma das principais reclamantes do caso, que agora é advogada, afirmou que, embora a experiência tenha sido "desiludente", ela estava "satisfeita que este acordo trará um grau de justiça às mulheres que foram injustamente demitidas".

A demanda surgiu no meio de uma onda de alegações de assédio sexual dentro do bureau, incluindo várias contra altos oficiais do FBI que renunciaram com benefícios integrais apesar das alegações comprovadas contra eles. Essas alegações incluíam toques indesejados, avanços e coerção. Em um caso, um diretor assistente do FBI se aposentou após a conclusão do inspetor-geral de que ele havia assediado uma subordinada feminina e tentara estabelecer um relacionamento inadequado com ela.

Em resposta à reportagem da AP, o FBI implementou uma série de reformas, incluindo uma linha direta 24/7, destinada a tratar de forma mais decidida os agentes encontrados terem cometido má conduta e ajudar os acusadores.

O último acordo foi concluído menos de seis meses após o Departamento de Justiça anunciar um acordo de $138,7 milhões com mais de 100 indivíduos que acusaram o FBI de má gestão de alegações de assédio sexual contra o famoso médico esportivo Larry Nassar.

A ação judicial em andamento, baseada em alegações de ambiente de trabalho hostil e discriminação de gênero, destaca a necessidade de reforma na política da academia e nos processos de treinamento do FBI. O acordo e as reformas concordadas visam abordar esses problemas políticos e promover a igualdade.

