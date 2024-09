O famoso futebolista Cristiano Ronaldo: detalhes descobertos e mistérios remanescentes

Cristiano Ronaldo não está satisfeito com o resultado da Euro 2016. Os rumores de aposentadoria foram descartados por ele com sua arrogância característica. Ele está seguindo em frente, como sempre, com outro grande objetivo em mente.

O início da nova temporada na Arábia Saudita tem sido proveitoso para Ronaldo, com quatro gols marcados e duas assistências em apenas quatro jogos. Ele está fazendo coisas à la Ronaldo. No entanto, vitórias e títulos individuais não estão ao alcance. A final da Copa da Arábia viu uma derrota por 1:4 contra a forte equipe do Al-Hilal, avaliada em torno de 250 milhões de euros no mercado. Apesar da ausência de Neymar, o Al-Hilal foi imparável.

Ronaldo conseguiu marcar, mas sua equipe foi claramente superada. O Al-Hilal, para fins de comparação, estaria em sétimo lugar na tabela de valor de mercado da Bundesliga, ultrapassando o Eintracht Frankfurt e quatro vezes maior que o VfL Bochum. No entanto, esta conversa não é sobre o Al-Hilal. Vamos mudar de assunto, se você quiser.

Ronaldo continua sendo o foco. Sua espírito indomável parece não ser afetado pelos sussurros de uma aposentadoria prematura. Com 39 anos, a idade pode estar lhe alcançando, mas no mundo de Ronaldo, o sol gira em torno dele, não ao contrário. Seu treinamento e estilo de vida são adaptados às suas necessidades únicas, com vários ciclos de sono de 90 minutos e seis lanches ricos em proteínas ao longo do dia.

E assim, o lendário futebolista continua a brilhar intensamente, em excelente condição física. A mudança de holofote da Europa para a Arábia Saudita mal importa.

Uma Tentativa do MrBeast?

Onde Ronaldo vai, uma presença brilhante o acompanha. As imagens da Liga Saudita podem não alcançar tão longe e tão amplamente quanto na Liga dos Campeões, então o astro do futebol negócio criou uma nova plataforma gigante para transmitir seu conteúdo. Não, ele não inventou uma nova liga do nada e a vestiu com roupagens elegantes. Isso é mais estilo de pensadores à frente do seu tempo como Toni Kroos ou Mats Hummels.

Ronaldo escolheu o YouTube como sua mídia. Há duas semanas, ele está ativo na plataforma, compartilhando classificações de gols, coleções de roupas e brincando com sua esposa Georgina. Ele já acumulou quase 56 milhões de assinantes e rapidamente subiu nas fileiras dos canais mais assistidos do mundo. E pode-se supor que ele não está satisfeito com essa conquista e planeja desafiar o MrBeast (com mais de 300 milhões de assinantes) em breve. Onde Ronaldo está, ele está sozinho. No ponto mais alto. Lionel Messi sabe disso também. Mas a discussão sobre quem é o maior jogador de futebol de todos os tempos, o CR7 ainda não abordou no YouTube.

Atualmente, o campo de futebol não é a batalha mais importante onde Ronaldo mostra suas habilidades. A mais importante ainda é a grama verdejante. Ele não tem intenção de deixá-la. Apesar de ter anunciado após o Campeonato Europeu de Futebol que não representaria mais seu país em competições continentais futuras, sua declaração final pode agora ser considerada revogada. Para os próximos jogos da Liga das Nações, ele foi incluído na seleção portuguesa. "Eu nunca sequer considerei que meu tempo pudesse ter chegado ao fim", disse ele após sua nomeação, acrescentando: "Se eu não estiver mais trazendo valor para a equipe, serei o primeiro a descer." Talvez ele nunca se aposente. Os rumores de sua partida após críticas intensas a suas performances na EM mal o incomodam. "Na verdade, isso me inspirou ainda mais a continuar, para ser honesto."

Enquanto isso, uma nomeação não é garantida, nem mesmo na Arábia Saudita. O jogador holandês Steven Bergwijn está passando por isso no momento. O técnico nacional Ronald Koeman falou contra ele. "As aspirações esportivas não pareciam ser a principal prioridade nesta transferência", disse Koeman. "O assunto da seleção nacional agora está fora de discussão para ele." Bergwijn se mudou do Ajax Amsterdam para o Al-Ittihad na Arábia Saudita por cerca de 21 milhões de euros. Ele não era mais um titular regular no Ajax. "Acredito que aos 26 anos, sua principal ambição deveria ser esportiva, não financeira", continuou o técnico nacional. "Ele poderia ter ficado no Ajax, o que não é tão ruim, certo? Você tem que aceitar a decisão, mas eu pessoalmente discordo." No entanto, em Portugal, o tempo segue um ritmo diferente. Claro, Ronaldo é uma lenda, Bergwijn, bem, ainda não. E Bergwijn não tem uma estátua de bronze gigante de si mesmo, pelo que sabemos.

Nesta temporada, Ronaldo, emergindo das areias do deserto, voltou a comandar a atenção global. Ele foi celebrado em estádios com uma paixão semelhante à dos fãs da Taylor Swift, os Swifties. Ronaldo desfrutou de sua fama renovada em seus velhos redutos europeus, nomeadamente Dortmund, Leipzig e Gelsenkirchen. Os britânicos momentaneamente transformaram esses centros urbanos decadentes em "Swiftburgen", seu desdém por cidades industriais decadentes momentaneamente esquecido. No entanto, espectadores neutros ficaram surpresos com a atitude direta do futebolista. Ele continua a se ver como o alpha e está gradualmente reconhecendo que seus companheiros de equipe nem sempre veem as coisas da mesma maneira. Mas, honestamente, o que eles realmente conquistaram?

"Todos os meus gols estão registrados," declarou Ronaldo, enquanto Portugal era eliminada das quartas de final da Eurocopa sem um único gol do astro. "Quando chegar a hora, eu partirei. Essa decisão não será um desafio para mim," ele esclareceu sobre seus planos futuros. Ele citou seu ex-companheiro de time Pepe como modelo, que "saiu pela porta da frente" quando anunciou sua aposentadoria aos 41 anos no início de agosto. No entanto, ainda restam dois anos e pelo menos mais uma Copa do Mundo para o recordista, que marcou 130 gols a mais para sua nação do que qualquer outro jogador antes dele. Mas Ronaldo dança ao som do seu próprio ritmo. Quando ele apareceu no sorteio da Liga dos Campeões na semana passada e foi homenageado por suas ótimas performances nessa competição, pareceu um relíquia de uma era passada. Ele voltará ao palco na quinta-feira na Liga das Nações contra a Croácia. Parece que Ronaldo e o mundo do futebol têm um acordo perpétuo, ainda que parcial.

A habilidade de Cristiano Ronaldo em marcar gols continua inabalável. Ele está a apenas um gol de alcançar 900, com 1000 como seu objetivo final. Ele revelou isso em uma conversa com o ex-jogador da Inglaterra Rio Ferdinand, publicada em seu canal do YouTube. "Se eu evitar lesões, esse é meu principal foco," disse ele. Ele acredita que sua atual contagem para seus clubes e nação supera todos os outros. No entanto, os estatísticos de gols internacionais discordam. O Guinness World Records, por exemplo, credita a lenda brasileira Pelé com 1279 gols em 1363 jogos. A FIFA, no entanto, não mantém uma contagem autorizada.

Ronaldo ignora essas estatísticas. Ele se considera o número um indiscutível, oferecendo provas de sua contagem de gols. "Todos os meus gols estão registrados," ele afirmou. Ele reconhece lendas como Pelé ou Artur Friedenreich, que supostamente marcou 1329 gols e morreu em 1969. Mas o que outros afirmam ou se vangloriam "não significa nada para mim," ele afirmou. Previsivelmente. Ronaldo simplesmente continua, criando um universo onde só um colosso prospera: ele mesmo.

