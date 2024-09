O famoso atacante dá adeus ao esporte, chorando em público

Adeus traz lágrimas: o lendário futebolista uruguaio Luis Suárez se despede da seleção nacional. As emoções estão à flor da pele, as vozes tremem. No entanto, a aposentadoria do futebol para o jogador de 37 anos não é imediata.

Mais um jogo, e o renomado futebolista uruguaio Luis Suárez colocará um ponto final em sua jornada com a seleção nacional. O jogador de 37 anos anunciou sua aposentadoria da Celeste com lágrimas e estará em campo para o 143º jogo internacional contra o Paraguai nesta sexta-feira em Montevidéu.

"É difícil para mim admitir, mas este será meu último jogo com a seleção. Pensei muito sobre isso e agora parece ser a hora certa", revelou "El Pistolero" sua decisão. "Eu dei tudo pela seleção", disse ele, com a voz tremula. "Mas eu tenho 37 anos e a próxima Copa do Mundo ainda está longe."

Desde 2007, o atacante marcou 69 gols, garantindo a si mesmo o título de maior artilheiro da história da seleção uruguaia. Sua maior conquista foi em 2011, durante a Copa América. No entanto, seu comportamento fora de campo também chamou a atenção. Notoriamente, durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, ele mordeu o ombro do defensor italiano Giorgio Chiellini, resultando em uma suspensão internacional de nove jogos.

Jogando ao lado de Messi

Suárez vem lidando com problemas no joelho recentemente, o que o tornou reserva do novo fenômeno, Darwin Núñez, do Liverpool FC, na Copa América. No entanto, sua aposentadoria de seu clube, o Inter Miami, levará algum tempo. Lá, ele divide o campo com o fenômeno argentino Lionel Messi, com quem também divide uma amizade fora de campo.

"Eu vou continuar aproveitando o futebol por um pouco mais de tempo", declarou Suárez, descartando uma carreira como treinador ("Eu não quero, eu não vou"). Na seleção, Suárez se destacou com um quarto lugar na Copa do Mundo de 2010, e como artilheiro na Holanda com o Ajax Amsterdam, na Inglaterra com o Liverpool FC, e na Espanha com o FC Barcelona.

