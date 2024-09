- O famoso agente de inteligência Hvaldimir foi encontrado morto na Noruega.

H Vlad, a celebridade do mar, foi inicialmente avistado em 2019 nas águas norueguesas com um arreio incomum. Este golfinho-beluga trazia uma etiqueta com a inscrição "Equipamento de São Petersburgo", o que deu origem a rumores de que ele era um golfinho espião russo. A marinha russa tem uma história de treinar pequenos cetáceos.

Apelido com ligações a Putin

Embora não tenha havido provas conclusivas, o golfinho passou a ser conhecido como H Vlad, uma mistura da palavra norueguesa para golfinho e o nome de batismo de Putin. A triste notícia da morte de H Vlad chegou de Rogaland, no sul da Noruega, segundo o pesquisador Sebastian Strand, que vinha acompanhando o golfinho há algum tempo.

"Infelizmente, ele foi encontrado morto hoje", informou Strand à NRK TV. "Não há ferimentos graves, mas é necessário um exame mais detalhado." Fredrik Skarbøvik, coordenador marítimo do porto de Stavanger, também confirmou a morte do golfinho. O corpo foi levado para uma caminhonete que aguardava.

H Vlad gostava de interagir com humanos

A NRK informou que o golfinho morto foi encontrado no sábado na baía de Risavika, no sul da Noruega, por um pai e filho que estavam pescando. Não foram observados ferimentos externos aparentes.

O golfinho 007 do mar conquistou o carinho do povo norueguês com sua amabilidade e apreço pela interação humana. Responder a chamados e brincar na água eram algumas de suas atividades favoritas. Até massagear seu bocal lhe trazia prazer! Sua fama aumentou quando ele recuperou um celular perdido no fundo do mar para um fã.

"Ele estava muito adaptado à sociedade humana", explicou Strand. "Parece que passou uma grande parte de sua vida em cativeiro." Há especulações de que H Vlad pode ter sido um golfinho de terapia de uma instalação russa que acabou emNoruega.

A saúde de H Vlad piora

Infelizmente, a saúde de H Vlad começou a piorar em seu novo ambiente, e ele começou a perder peso. Diversos planos de realocação estavam sendo feitos, mas antes que pudessem ser implementados, ele morreu inesperadamente. "É devastador", lamentou Strand na televisão. "Ele parecia estar em boa saúde na sexta-feira, então precisamos investigar a causa dessa súbita piora."

"Estou arrasado", acrescentou Strand. "Ele alegrou o coração de muitas pessoas na Noruega."

Apesar dos rumores de espionagem, não havia provas concretas de que H Vlad estava envolvido em atividades de inteligência. No entanto, sua afeição pela interação humana e habilidades únicas, como recuperar um celular do fundo do mar, alimentaram as especulações.

