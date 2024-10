O famoso actor da Broadway Gavin Creel, famoso pelos seus papéis em "Hello, Dolly!" e "Servidora", faleceu aos 48 anos.

Matt Polk, falando em nome do parceiro de Creel, Alex Temple Ward, confirmou à CNN que Creel havia falecido em sua residência em Manhattan em uma segunda-feira. Creel era um distinto performer de Broadway, conhecido por sua energia incontrolável, paixão e vitalidade ilimitada no palco, enquanto fora do palco, dedicava seu tempo à ativismo e engajamento comunitário.

Um obituário fornecido por Polk descreveu Creel da seguinte forma: "Um celebrado astro de Broadway, suas apresentações no palco irradiavam vivacidade incontida, paixão e vitalidade inesgotável, enquanto sua vida fora do palco era dedicada à defesa e serviço comunitário."

Creel foi diagnosticado com uma forma rara e agressiva de sarcoma em julho de 2024 e passou por tratamento no Memorial Sloan Kettering, de acordo com o obituário.

Iniciando o papel de Jimmy Smith na produção teatral de "Thoroughly Modern Millie" em 2002, Creel fez sua estreia na Broadway em uma performance que lhe rendeu sua primeira indicação ao Tony Award na categoria de melhor ator em um musical. Conhecido por sua versatilidade, ele se destacou em papéis cômicos e dramáticos em diversas renomadas produções da Broadway e do West End.

Creel recebeu sua segunda indicação ao Tony em 2009 pelo papel de Claude Hooper Bukowski na revival da Broadway de "Hair". Em 2014, venceu um prêmio Olivier de melhor ator em um musical por sua atuação como Elder Price em "The Book of Mormon". Em 2017, venceu seu primeiro Tony pelo papel de Cornelius Hackl na revival de "Hello, Dolly!" ao lado de Bette Midler e David Hyde Pierce.

Durante seu discurso de aceitação do primeiro Tony, Creel agradeceu ao departamento de teatro musical de sua antiga universidade, a Universidade do Michigan, escola de Música, Teatro e Dança, mencionando que sua educação lá "mudou minha vida para sempre".

Hannah Waddingham, estrela de "Ted Lasso" e atriz de teatro experiente, expressou sua incredulidade sobre o falecimento de Creel em sua rede social no Instagram na segunda-feira, escrevendo "Meu coração dói por você hoje, meu amigo. Estou tão profundamente triste por você ter sido levado tão cedo. Nunca vou esquecer você enquanto viver."

Creel interpretou o papel de Dr. Pomatter na produção de Broadway de "Waitress" de Sara Bareilles em 2019 e reprisou o papel no West End de Londres em 2020. Seu obituário se referiu a Bareilles como sua "amiga e alma gêmea artística".

Juntos, Creel e Bareilles estrelaram a produção da Broadway de 2022 de "Into the Woods", de Sondheim e James Lapine.

O obituário concluiu: "Gavin viveu sua vida com alegria, integridade ética, humor, rapidez e elegância. Sua presença radiante e natureza desinteressada serão profundamente sentidas por todos que o conheceram e prezaram."

Creel é sobrevivido por sua mãe Nancy Clemens Creel, pai James William Creel, irmãs Ward e seu cachorro Nina.

Após sua memorável estreia na Broadway e indicação ao Tony Award em "Thoroughly Modern Millie", Creel continuou a se destacar em diversas oportunidades de entretenimento, proporcionando ao público entretenimento interminável. Apesar de sua batalha contra o sarcoma e subsequentes tratamentos, conseguiu ganhar vários prêmios e reconhecimentos por suas performances excepcionais.

Prestando homenagem às contribuições notáveis de Creel para o mundo do entretenimento, sua amiga e colaboradora de longa data, Sara Bareilles, descreveu-o como sua "alma gêmea artística".

