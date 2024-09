O falecido Furrer permaneceu despercebido na vegetação por um longo período.

A comunidade ciclista está lidando com a morte inesperada da jovem suíça Muriel Furrer, de 18 anos, durante os Campeonatos do Mundo. No entanto, há muitas dúvidas não respondidas em torno do incidente na competição. Relatórios sugerem que o helicóptero de resgate chegou uma hora após o término da corrida e o pelotão pode ter passado pelo ciclista caído durante a segunda volta.

Os campeonatos em Zurique prosseguiram com a prova de estrada feminina no sábado, seguida pelo evento masculino no dia seguinte. Infelizmente, detalhes significativos sobre o acidente que levou à morte de Furrer permanecem elusive. As autoridades mantêm um silêncio rígido, resultando em curiosidade e especulação pública.

De acordo com o "Basler Zeitung", há preocupações sobre a segurança do percurso e muitas informações não confirmadas. Relatadamente, Furrer ficou descoberta na vegetação por um período prolongado após o acidente e os ciclistas podem ter passado por ela durante a segunda volta. O jornal também sugere que Furrer não havia cruzado a linha de chegada na Sechselautenplatz, assim completando a última volta na cidade.

Muriel Furrer era uma das estrelas em ascensão do ciclismo suíço, destacando-se em estrada, ciclocross e mountain bike. Ela aperfeiçoou suas habilidades na United School of Sports. Antes dos Campeonatos do Mundo, Furrer expressou sua empolgação pelo evento, afirmando: "Além de esperar pelos Campeonatos do Mundo, especialmente porque está acontecendo na Suíça, também sou embaixadora do evento".

Atraso na operação de resgate?

As informações sobre o acidente são limitadas. Furrer sofreu seu acidente em uma seção florestal durante uma descida, presumivelmente em uma curva à esquerda. Notavelmente, ela residia a apenas dez quilômetros do local do acidente. Os organizadores do evento se recusam a divulgar o local e o horário exatos do acidente, encaminhando consultas à polícia cantonal de Zurique. Por sua vez, a polícia encaminha as perguntas à procuradoria pública. O serviço de resgate confirmou um deslocamento em Kusnacht, um município adjacente à cidade de Zurique, mas recusou-se a fornecer mais detalhes, sugerindo contato com a polícia cantonal.

O tempo decorrido entre o acidente de Furrer e a prestação de assistência médica permanece incerto. Testemunhas oculares sugerem que um helicóptero de resgate só foi enviado uma hora após o término da corrida. O equipamento de ciclismo de Furrer deveria permitir uma localização rápida por meio de um dispositivo de transponder. No entanto, a UCI, o órgão governante mundial do esporte, permanece reservada sobre o assunto. As investigações da UCI fazem parte da investigação em andamento e eles não podem emitir declarações.

No entanto, o percurso dos Campeonatos do Mundo não foi alterado após a morte de Furrer. A volta de 27 quilômetros, incluindo a partida e a chegada na Sechselautenplatz em Zurique, permaneceu inalterada. No entanto, foram designados mais guardas para supervisionar a seção florestal e a descida foi segura com tapetes de proteção em árvores específicas. Um grande cartaz alerta os ciclistas sobre a curva à esquerda.

Apesar do incidente trágico envolvendo Muriel Furrer, a comunidade ciclista continuou a participar dos Campeonatos do Mundo, com o evento masculino seguindo a prova feminina. No entanto, há crescentes preocupações sobre o atraso na operação de resgate após o acidente de Furrer durante a prova de estrada feminina. Relatórios sugerem que o helicóptero de resgate chegou uma hora após o término da corrida, levantando questões sobre se o pelotão passou por Furrer durante a segunda volta.

Leia também: