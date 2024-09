O falecido ex-presidente do Peru, Fujimori, faleceu.

Ex-Presidente do Peru, Alberto Fujimori, faleceu aos 86 anos após uma longa batalha contra o câncer. Sua filha, Keiko Fujimori, anunciou a notícia no Twitter, representando seus irmãos, dizendo: "Após uma longa luta contra o câncer, nosso pai, Alberto Fujimori, partiu para encontrar o Todo-Poderoso."

Fujimori governou o Peru de 1990 a 2000. Inicialmente, ele era visto como uma figura honesta na política, ganhando apoio da população indígena e agricultores que desconfiavam da aristocracia europeia de Lima. Como agrônomo analítico, ele abordou a crise econômica e a hiperinflação do Peru com terapia de choque e manteve o crescimento econômico do país por anos. No entanto, foi durante seu mandato que as forças de segurança foram ordenadas a implementar medidas duras contra grupos de esquerda e supostamente subversivos. Além disso, o parlamento foi dissolvido e o estado foi ameaçado pela organização terrorista Sendero Luminoso. Milhares de mulheres indígenas foram submetidas a esterilizações forçadas com o objetivo de reduzir suas taxas de fertilidade.

Politicamente livre desde dezembro

Apesar da Constituição limitar os mandatos presidenciais a dois, Fujimori buscou um terceiro mandato em 2000. Ele venceu, mas seu reinado foi de curta duração, já que o escândalo de Montesinos veio à tona. O chefe de inteligência de Fujimori, Vladimiro Montesinos, foi flagrado em vídeo subornando um legislador para mudar de partido a favor de Fujimori. Fujimori buscou refúgio no Japão, mas foi preso durante uma viagem ao Chile e enviado de volta ao Peru.

Em 2009, Fujimori recebeu uma sentença de 25 anos de prisão por violações de direitos humanos cometidas por esquadrões da morte sob seu governo. Sua sentença foi comutada pelo então presidente Pedro Pablo Kuczynski em 2017, mas a decisão foi revertida pelo Tribunal Superior pouco depois, e Fujimori foi reimprisonado. eventual, o Tribunal Constitucional declarou o indulto de 2017 em dezembro, alegando motivos humanitários, uma decisão criticada por ativistas de direitos humanos.

Em julho de 2021, Keiko Fujimori, líder do partido de direita Fuerza Popular, anunciou a intenção de seu pai de concorrer à reeleição como Presidente.

A investigação sobre os abusos de direitos humanos sob o governo de Fujimori foi supervisionada pela Comissão da Verdade e Reconciliac

