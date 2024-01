O fabricante oficial de moedas da Grã-Bretanha está a recuperar prata de películas de raios X e a transformá-la em jóias

Para obter a prata, a empresa associou-se à Betts Metals, uma empresa sediada em Birmingham, Inglaterra, que recupera metais preciosos de resíduos há mais de 250 anos.

A Betts recolhe películas de raios X usadas que já não são necessárias nos hospitais e que, de outra forma, se destinam a aterro ou incineração, explicou Charlie Betts, diretor-geral da empresa.

A película passa por uma máquina que a corta em pequenos pedaços, antes de ser submetida a um processamento químico para separar a prata. É depois fundida e transferida para outro local, onde é refinada até atingir 99,9% de pureza, tal como qualquer outra fonte de prata fina.

Os hospitais recebem o valor monetário da prata recuperada. Betts observa que a quantidade de prata pode variar muito entre as películas de raios X e que são necessárias muitas toneladas de películas para que a sua recuperação seja rentável.

Bom como ouro

A prata de raios X recuperada por Betts está a ser utilizada por outros joalheiros, incluindo a Angharad, sediada em Londres, mas a Royal Mint também extrai ouro de resíduos electrónicos. A Royal Mint também extrai ouro de resíduos electrónicos. Utiliza a "química pioneira a nível mundial" da empresa canadiana Excir, que diz ser capaz de recuperar mais de 99% dos metais preciosos em poucos minutos a partir de resíduos electrónicos (conhecidos como e-waste), tais como placas de circuitos de computadores portáteis e telemóveis.

Todos os anos, são produzidas mais de 50 milhões de toneladas de resíduos electrónicos a nível mundial. Menos de 20% são reciclados em todo o mundo, o que faz com que metais preciosos avaliados em 57 mil milhões de dólares sejam deitados fora ou esquecidos em vez de reutilizados. Parte desse lixo é depositado em aterros e pode acabar por contaminar o solo e lixiviar as águas subterrâneas; grande parte é reciclada informalmente nos países em desenvolvimento, onde os trabalhadores podem ser expostos a metais tóxicos. A extração de novos metais preciosos pode também contaminar as fontes de água, bem como destruir paisagens virgens.

Este ano, a Royal Mint deverá abrir uma nova fábrica de recuperação de metais preciosos com capacidade para processar 4 000 toneladas de resíduos electrónicos do Reino Unido por ano, de acordo com Sean Millard, diretor de crescimento da Royal Mint.

"Os nossos projectos de prata de raios X e de ouro de resíduos electrónicos proporcionam uma fonte de proveniência para os nossos metais preciosos", afirmou Millard. "São um passo importante para reduzir a dependência da Royal Mint de materiais extraídos de minas".

Resíduos de desgaste

A prata de raios X e o ouro de resíduos electrónicos são utilizados na coleção de jóias 886 da The Royal Mint e têm exatamente o mesmo desempenho que os metais extraídos, de acordo com Dominic Jones, diretor criativo da 886.

Para Jones, não se trata apenas de reciclagem - trata-se de preservar os metais preciosos que já foram extraídos. Segundo ele, 7% de toda a reserva de ouro do mundo está armazenada sob a forma de computadores portáteis avariados e telemóveis antigos.

"A ideia de que este material está ali sem ser utilizado, quando ainda estamos a extrair novos materiais, não me agrada", disse Jones. "A prata de raios X é exatamente o mesmo: trata-se de uma fonte de prata anteriormente não utilizada que tem estado adormecida até agora".

No futuro, a Royal Mint pretende que todas as suas jóias sejam feitas a partir de fontes sustentáveis com proveniência.

Jones diz que quer que as suas peças durem gerações e que não sejam apenas uma bela peça de design, mas um exemplo de sustentabilidade de vanguarda que utiliza materiais progressivos e não prejudiciais para o ambiente.

"Estas peças são intemporais por intenção, antiguidades do futuro", disse Jones. "É uma situação em que todos ganham."

Fonte: edition.cnn.com