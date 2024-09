O fabricante de sumos de frutas, Corner Granini, está a retirar o produto.

Eckes-Granini, uma empresa de bebidas, retirou do mercado garrafas específicas de 0,5 litro de seu produto "FruchtTiger Fruit Drink", especialmente a variedade de maçã-morango. As garrafas afetadas têm datas de validade até janeiro de 24, 25, 26 e 27 de 2025. A empresa, localizada em Nieder-Olm, perto de Mainz, alerta que essas garrafas podem desenvolver mofo.

O mofo pode aparecer como manchas ou descoloração na ou dentro da bebida, ou alterar a consistência ou emitir um cheiro anormal, mesmo que a bebida pareça normal visualmente. A Eckes-Granini aconselha não consumir a bebida e sugere deixar as garrafas fechadas. Eles recomendam ou jogar as garrafas fora ou devolvê-las ao local de compra para reembolso integral do preço de compra.

