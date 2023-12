O extraordinário Milan surpreende o Manchester United com um golo de empate no último minuto

O sete vezes vencedor da Taça dos Campeões Europeus jogou pela última vez na Liga dos Campeões durante a época 2013-2014, mas na quinta-feira, ao empatar 1-1 com o Manchester United num jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, o Milan deu mais provas de que é uma equipa a ter em conta.

Em segundo lugar na Serie A, mas com boas hipóteses de disputar a Liga dos Campeões na próxima época, o AC Milan deixou para trás o empate - o defesa Simon Kjær marcou um dramático golo de empate nos descontos para surpreender o United - mas os Rossoneri mereceram totalmente o empate.

O treinador do Milan, Stefano Pioli, que ajudou a trazer de volta um pouco do fator medo que costumava rodear o Milan durante o apogeu do clube, considerou o jogo de quinta-feira "um grande desempenho e um grande resultado".

"Estamos a trabalhar para crescer e trazer o Milan de volta ao seu lugar", disse à imprensa. "Estes são os melhores jogos nesse sentido, por isso fiquei contente por defrontar uma equipa como o United.

"Estou sempre a repetir aos meus jogadores que não estou a treinar um grupo normal. É um grupo extraordinário, os rapazes dão sempre o seu 100% em todos os jogos, são simplesmente incríveis.

"Antes do jogo, teríamos ficado muito satisfeitos com um empate 1-1. Esta noite sabemos que podíamos ter ganho ainda mais depois deste desempenho.

"O espírito desta equipa é simplesmente fantástico. Queremos assumir o controlo de todos os jogos e estamos a trabalhar arduamente para isso.

"A forma como queremos jogar exige um grande empenho de todos na equipa e, apesar de jogarem tantas vezes, os rapazes nunca relaxam. Não tenho palavras suficientes para os elogiar."

Kjær rematou de cabeça por cima do guarda-redes Dean Henderson aos 92 minutos para empatar o jogo a 1-1, com a segunda mão em Milão na próxima semana.

Uma revisão controversa do árbitro assistente de vídeo para um aparente handebol negou a Franck Kessie o que teria sido uma abertura sublime e o Milan parecia mais confortável, apesar da juventude do lado - o talismã Zlatan Ibrahimović estava ausente por lesão.

No entanto, foram os anfitriões que quebraram o impasse contra a corrente do jogo, e isso veio de um pouco de magia de um substituto.

O jovem Amad Diallo, de 18 anos, que tinha entrado em campo apenas cinco minutos antes, produziu um maravilhoso cabeceamento para trás a partir de um passe preciso de Bruno Fernandes para fazer a bola passar por cima do guarda-redes do Milan, Gianluigi Donnarumma.

Ao marcar o seu primeiro golo pelo clube, Diallo tornou-se o mais jovem jogador não britânico a marcar numa grande competição europeia pelo Manchester United.

Mas o Milan não desistiu facilmente, dominando a posse de bola a partir daí e o golo de Kjær dá ao Milan um importante golo fora de casa.

Apresentando-se

Se o golo "especial" de Lionel Messi na quarta-feira contra o Paris St. Germain foi muito forte, o golo de Martin Ødegaard na quinta-feira pode ter superado o astro do Barcelona.

O jogador emprestado pelo Real Madrid pegou na bola a cerca de 25 metros da baliza do Olympiacos, virou-se e desferiu um remate "venenoso" que passou por cima da baliza desesperada de José Sá.

Embora os anfitriões gregos tenham empatado na segunda parte, dois golos tardios de Gabriel e Mohamed Elneny deram ao Arsenal uma vantagem de 3-1, com a segunda mão a realizar-se em Londres a 18 de março.

Para o médio norueguês, que está emprestado pelos gigantes espanhóis até ao final da época, o seu primeiro golo pelo Arsenal foi um "grande momento", porque admite que "se sente em casa aqui".

"Foi um grande momento", disse Odegaard ao Arsenal.com. "Eu estava ansioso para marcar e ainda não tinha marcado nenhum gol, então foi um bom momento para mim e também um momento crucial no jogo para marcar um gol fora de casa e levar a vantagem para o intervalo."

No entanto, depois de mais uma defesa desleixada ter proporcionado muitas oportunidades ao Olympiacos para voltar a entrar no jogo, o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, sublinhou a importância de eliminar os erros, tendo em conta o clássico do norte de Londres contra o Tottenham, no domingo.

"Temos de ser muito claros e honestos connosco próprios, pois demos três golos ao adversário e eles marcaram um, e a esse nível eles vão castigar-nos", disse Arteta à imprensa no final do jogo.

"Por isso, para passarmos ao nível seguinte, temos de deixar de o fazer e ser mais implacáveis - e quando se é tão dominante e se joga tão bem, é só matar o jogo.

"Os golos ou as oportunidades que temos sofrido são da nossa autoria. Isso é muito positivo, porque quando deixarmos de o fazer, seremos ainda mais fortes. "Mas a realidade é que temos de parar imediatamente, porque senão os jogos são sempre para perder pontos."

