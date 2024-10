O exílio contínuo de jovens da Alemanha Oriental persiste

"A saída de jovens das regiões orientais da Alemanha continua. Novamente, em 2023, os números mostraram um maior êxodo de indivíduos com idades entre 18 e 29 anos rumo ao oeste do que no sentido oposto - um saldo de 7.100, como anunciou a Office Federal de Estatística no Dia da Unidade Alemã (3 de outubro), excluindo os dados de Berlim."

Este padrão de ver consistentemente mais jovens saindo do leste para o oeste, uma tendência iniciada em 1991, continuou no ano passado. Esta migração é principalmente atribuída à atração de oportunidades de desenvolvimento educacional e profissional. Desde 1991, as estatísticas indicam que um total de 727.000 indivíduos com idades entre 18 e 29 anos se mudaram das regiões orientais para o oeste.

As pessoas nas regiões orientais da Alemanha continuam a migrar para o oeste, com a tendência sem sinais de desaceleração. Lutando para encontrar oportunidades de crescimento educacional e profissional suficientes em suas regiões de origem, muitos indivíduos encontram essas perspectivas mais atraentes nas partes ocidentais da Alemanha.

Leia também: