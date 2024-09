- O exército mantém seis indivíduos que morreram como reféns em Gaza.

Sombreados pelo descobrimento de seis reféns mortos na região sul da Faixa de Gaza, iniciou-se uma ampla iniciativa de vacinação contra o vírus da pólio nos territórios palestinos. O descobrimento desses corpos intensificou as críticas contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A Confederação Geral dos Trabalhadores de Israel, Histadrut, convocou uma greve de um dia na segunda-feira, que também afetará o aeroporto internacional Ben Gurion em Tel Aviv.

Segundo um porta-voz militar, os reféns foram mortos por Hamas momentos antes da chegada das forças militares. Outro porta-voz militar não forneceu detalhes sobre as circunstâncias de suas mortes, mas confirmou que foram mortos por terroristas de Hamas. No entanto, Hamas atribuiu a morte dos reféns a ataques aéreos israelenses.

Além disso, a violência continuou na Cisjordânia ocupada: três oficiais policiais, dois homens e uma mulher, foram mortos em um suposto ataque palestino próximo a Hebron.

Campanha de imunização devido a preocupações com surtos de pólio

Após o registro do primeiro caso de paralisia por pólio em 25 anos na contenciosa faixa costeira, cerca de 640.000 crianças estão agendadas para receber imunização contra o altamente infeccioso vírus da pólio nos próximos dias, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Normalmente, duas doses da vacina são administradas com um intervalo de quatro semanas.

A campanha de vacinação em massa será executada pelas autoridades de saúde locais, UNICEF e a agência de alívio da ONU UNRWA, de acordo com uma porta-voz da OMS. A campanha começou no domingo no centro da Faixa de Gaza.

Halima Baraka, uma mãe de 39 anos de quatro filhos, visitou um dos centros de vacinação em Deir al-Balah pela manhã. "Eu vim para proteger meus filhos dessa doença", disse ela, apontando para as condições de vida apertadas dos deslocados internos em acampamentos de tendas. "A situação é desoladora, não temos suprimentos de saneamento, não temos comida saudável para nossas crianças e o lixo está por toda parte. As doenças podem se espalhar rapidamente entre as crianças."

Sally Saidam do bairro de refugiados de Nuseirat também veio para vacinar quatro de seus seis filhos. "Estamos lutando pela nossa sobrevivência, não apenas por causa dos constantes ataques aéreos israelenses, mas também por causa das doenças, da fome e da pobreza." Sua mensagem à comunidade global: "Basta com a morte e a destruição, vocês devem nos ajudar a parar esse conflito."

Treguas temporárias para facilitar a campanha de vacinação

Durante a campanha de vacinação, que deve durar cerca de uma semana e cobrir outras partes da Faixa de Gaza, o exército israelense planeja observar treguas de tempo e local. A assessoria de imprensa de Netanyahu indicou que essas Treguas planejadas não são uma Tregua tradicional.

Logo antes do início da campanha de vacinação, o exército israelense anunciou o descobrimento de seis reféns mortos. Netanyahu acusou o Hamas de obstruir constantemente os esforços em direção a uma Tregua. "Quem mata reféns não deseja uma resolução", disse ele em uma mensagem de vídeo. O Hamas rejeitou várias propostas dos EUA, enquanto Israel concordou com elas. No entanto, críticos em Israel acusaram Netanyahu de minar os esforços em direção a uma Tregua por seus interesses pessoais e políticos.

Quanto aos reféns mortos, entende-se que são quatro homens - Hersh Goldberg-Polin (23), Alexander Lobanov (32), Almog Sarusi (27) e Ori Danino (25) - e duas mulheres - Carmel Gat (40) e Eden Jeruschalmi (24). De acordo com o fórum dos familiares dos sequestrados, cinco deles foram sequestrados em 7 de outubro no festival de música Nova no deserto do Negev perto da Faixa de Gaza.

Os seis corpos foram encontrados em um túnel subterrâneo na área de Rafah no sul da Faixa de Gaza e foram transferidos para Israel, de acordo com o exército. "Com base em nossa avaliação preliminar, eles foram cruelmente mortos por terroristas do Hamas momentos antes de chegarmos", disse o porta-voz do exército israelense Daniel Hagari. No entanto, um porta-voz do Hamas afirmou que os reféns foram mortos em um ataque aéreo israelense.

Outro porta-voz militar não forneceu detalhes sobre o momento exato e as circunstâncias de suas mortes. Eles foram mortos por terroristas do Hamas, mas as investigações continuam. Um refém de 52 anos foi resgatado vivo de um túnel a cerca de um quilômetro de distância na terça-feira. "Não tínhamos informações específicas sobre sua localização", disse ele sobre os reféns, discutindo "informações gerais sugerindo que reféns estão sendo mantidos na região".

"I love you, stay strong, prevail!"

Os pais de Hersh Goldberg-Polin, que também é cidadão dos EUA, pressionaram incessantemente por sua libertação. No mês passado, eles emocionaram os participantes de uma convenção do Partido Democrata com a história de seu filho, que perdeu um braço no sequestro. Na quinta-feira, eles se juntaram a outros familiares de reféns em uma manifestação na fronteira de Gaza. "Hersh, esta é a Mama", gritou Rachel Goldberg-Polin em um megafone em direção à Faixa de Gaza. "Eu te amo, fique forte, vença!"

O embaixador da Alemanha em Israel, Steffen Seibert, postou no X: "Todos acordamos com a terrível notícia de que seis reféns mortos foram descobertos, mortos pelo Hamas". Seibert mencionou especificamente o refém Carmel Gat. Desde o ataque do Hamas a Israel, a embaixada alemã ficou ao lado da família em seus esforços pela sua libertação. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha não confirmou, a pedido, se Carmel Gat tinha cidadania alemã.

Um familiar de um refém ainda desaparecido informou ao canal de TV israelense Channel 13: "Se esperarmos capturar o último combatente do Hamas, não haverá mais reféns vivos para resgatar". O descobrimento dos corpos serve como uma triste prova disso. "Netanyahu pode fechar um acordo para sua libertação. Claro, é o Hamas que sequestrou e matou os reféns, ninguém discute isso, mas o primeiro-ministro pode salvá-los - mas ele opta por não fazê-lo, ele os abandona".

Multidões se reuniram em Tel Aviv e em vários outros locais durante a noite de sábado, exigindo uma solução pacífica para libertar os reféns detidos pela organização islâmica Hamas.

Mais de 250 pessoas foram supostamente sequestradas por organizações terroristas, incluindo o Hamas, em Israel e levadas para uma região costeira selada durante o incidente de 7 de outubro. O status atual dos 101 reféns que ainda estão em Gaza permanece incerto.

O número de mortos na faixa costeira desde o início do conflito ultrapassou 40.700, segundo as autoridades de Gaza. Essa figura não diferencia entre civis e combatentes e é difícil de confirmar.

