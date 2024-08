- O Exército dos EUA expressa desaprovação pela campanha de Trump após um incidente em um cemitério militar.

O Exército dos Estados Unidos expressou descontentamento com a equipe de campanha do ex-presidente Donald Trump, após um incidente no Cemitério Nacional de Arlington, perto de Washington D.C. Um funcionário do cemitério militar encontrou resistência ao tentar implementar uma regra que proíbe atividades políticas no local, como informou um porta-voz na quinta-feira. "Este evento foi infeliz, e é infeliz que o funcionário e sua profissionalismo foram injustamente atacados", comentou o porta-voz.

Inicialmente revelado pela emissora de rádio pública dos EUA, NPR, o Cemitério Nacional de Arlington confirmou o incidente. Segundo a NPR, a equipe de campanha de Trump tentou gravar e fotografar em uma área destinada a soldados falecidos, onde a gravação é proibida. O gerente de campanha de Trump, Chris LaCivita, afirmou que uma pessoa inadequada havia impedido a equipe do candidato presidencial de entrar na área, afirmando que essa pessoa não era digna de proteger os sagrados terrenos do Cemitério Nacional de Arlington.

Trump fez uma visita ao cemitério com familiares de pessoal militar dos EUA que morreram nos estágios finais da retirada dos EUA do Afeganistão em 2021. O ex-presidente dos EUA recebeu um convite das famílias para participar de uma cerimônia de colocação de coroas. Após a visita, a equipe de campanha de Trump divulgou imagens do ex-presidente ao lado das famílias. Em uma foto, Trump pode ser visto fazendo um gesto de ok.

Trump tem criticado consistentemente a gestão do presidente dos EUA, Joe Biden, da retirada do Afeganistão como ponto central de sua campanha presidencial para as eleições de novembro de 2021. Ele acredita que poderia ter executado uma saída de tropas mais bem-sucedida. A retirada foi parte de um acordo que a administração Trump assinou com o Talibã em Doha em fevereiro de 2020.

O incidente em Arlington aconteceu no meio de uma série de controvérsias em torno da ligação de Trump com as forças armadas. Embora o ex-presidente tenha exibido publicamente apoio às forças armadas, seu ex-chefe de gabinete alegou que ele zombava de baixas de guerra e evitava soldados com membros perdidos em particular.

O descontentamento do Exército dos Estados Unidos com a equipe de campanha de Trump também foi abordado pela Comissão, que está investigando várias alegações de conduta imprópria contra a equipe do ex-presidente. Devido ao incidente no Cemitério Nacional de Arlington, a Comissão está examinando se a equipe de campanha de Trump violou qualquer regra ou regulamento durante sua visita.

