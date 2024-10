O ex-prospete do Bayern de Munique surpreende o Bayer Leverkusen.

Esta rodada da Bundesliga ofereceu momentos emocionantes para os favoritos: o Bayer Leverkusen ampliou sua vantagem para 2-0, mas foi surpreendido pelos novatos do Holstein Kiel. O Borussia Dortmund se destacou na Liga dos Campeões, mas não conseguiu superar o Union Berlin. Não havia vitórias à vista para Bochum e Bremen.

Bochum vs Wolfsburg 1-3 (0-2)

Antes da pausa internacional, o clube da Bundesliga Bochum ficou sem vitórias após seis jogos. Eles sofreram uma derrota em casa por 1-3 para o Wolfsburg. Como resultado, a equipe do técnico Peter Zeidler está na lanterna da tabela com apenas um ponto.

Os gols do Wolfsburg no Ruhrstadion foram marcados por Tiago Tomas (21.), após um período de seca de gols de mais de um ano, e Jonas Wind, que fez um hat-trick (37º/88º). Myron Boadu marcou o gol de empate para o Bochum aos 72 minutos. Após uma longa revisão de vídeo, os visitantes ganharam um pênalti, que Wind perdeu inicialmente, mas marcou no rebote.

Bremen vs Freiburg 0-1 (0-0)

O Freiburg igualou seu melhor início com a vitória por 1-0 sobre o Bremen no sexto jogo do dia, garantindo sua quarta vitória na temporada. Ritsu Doan marcou o gol da vitória para o Freiburg aos 75 minutos, apesar de os visitantes não terem aproveitado totalmente sua vantagem inicial. O Bremen continua a lutar sem gols em casa após três jogos em casa nesta temporada.

Conquistar quatro vitórias nos primeiros seis jogos também foi alcançado pelo lendário técnico do Freiburg, Christian Streich, nas temporadas 2019/20 e 2022/23. Agora, o sucessor de Schuster, Schuster, está estabelecendo o Freiburg na parte superior da tabela, enquanto o Bremen continua sem vitórias em casa e fica no meio da tabela.

Leverkusen vs Kiel 2-2 (2-1)

O bicampeão da Liga dos Campeões, Bayer Leverkusen, vacilou inesperadamente contra os novatos do Holstein Kiel. Apesar de uma vantagem de 2-0, eles tiveram que se contentar com um empate de 2-2 (2-1) contra a corajosa estreia na Bundesliga, perdendo a chance de vencer seu 100º jogo sob o comando do técnico Xabi Alonso.

O Leverkusen começou bem, com Victor Boniface (4º) e Jonas Hofmann (8º) colocando-os na frente. No entanto, o Leverkusen desacelerou e Max Geschwill (45+5) aproveitou sua relaxação antes do intervalo. O ex-jogador do Bayern Munich, Fiete Arp (69º, pênalti), virou o jogo, causando o choque. O Bayern Munich teve a chance de aumentar sua vantagem sobre o Leverkusen em cinco pontos contra o Eintracht Frankfurt no domingo.

Union Berlin vs Dortmund 2-1 (2-0)

O sucesso do Dortmund na Liga dos Campeões não durou muito. Quatro dias após sua vitória espetacular por 7-1 sobre o Celtic Glasgow, a equipe do técnico Nuri Sahin perdeu por 1-2 para o Union Berlin, estendendo sua espera por sua primeira vitória fora de casa na Bundesliga.

Kevin Vogt (26º, pênalti) e Yorbe Vertessen (45º) marcaram para o Union Berlin, que segue invicto em casa nesta temporada. Para o Dortmund, o ex-jogador do Union, Julian Ryerson (62º), marcou um gol, mas não foi suficiente. Por um longo período, o ataque do Dortmund, sem Adeyemi, não impressionou. O jogador de 22 anos havia encantado com sua habilidade e três gols na partida contra o Celtic, mas sofreu uma lesão.

Diante do desempenho decepcionante do Bochum, seu próximo desafio na liga de futebol pode ser difícil, já que eles enfrentarão um oponente difícil no próximo jogo.

Enquanto isso, o Holstein Kiel chamou a atenção na liga de futebol, ao conseguir um empate surpreendente contra o Bayer Leverkusen, uma equipe de destaque na liga.

Leia também: