O ex-prodígio do Bayern surpreende o Bayer Leverkusen após o jogo de eliminatórias da liga - Borussia Dortmund

Este fim de semana na Bundesliga apresentou uma mistura de resultados para as equipes de ponta: o Bayer Leverkusen, liderando por 2-0, tropeçou contra os novatos do Holstein Kiel. O Borussia Dortmund, brilhando na Liga dos Campeões, tropeçou na liga contra o Union Berlin. O Bochum e o Bremen voltaram para casa de mãos vazias.

VfL Bochum vs VfL Wolfsburg 1-3 (0-2)

Não há alívio à vista para o clube da Bundesliga VfL Bochum antes da pausa internacional, que continua sem vitória após a sexta rodada. Em casa, eles perderam para o VfL Wolfsburg por 1-3 (0-2). Como resultado, a equipe de Peter Zeidler está na lanterna da tabela com apenas um ponto.

Os gols do Wolfsburg no Ruhrstadion foram marcados por Tiago Tomas (21.), quebrando sua seca de gols de mais de um ano, e Jonas Wind com um hat-trick (37./88.). Myron Boadu marcou o gol de empate interino para o Bochum (72.). A decisão veio após uma longa revisão de vídeo e pênalti contra os anfitriões, que Wind initially failed to convert against goalkeeper Patrick Drewes but scored on the rebound.

Werder Bremen vs SC Freiburg 0-1 (0-0)

O SC Freiburg igualou seu melhor começo de sempre, graças a Ritsu Doan. A equipe treinada por Julian Schuster venceu por 1-0 (0-0) fora de casa contra o Werder Bremen na sexta rodada, garantindo sua quarta vitória da temporada. Doan marcou o gol decisivo para o Freiburg no 75º minuto, apesar dos visitantes não terem aproveitado suas oportunidades anteriormente. O Bremen não marcou em casa pela terceira vez durante a temporada.

Quatro vitórias nas primeiras seis partidas - este feito foi alcançado anteriormente pelo treinador lendário do Freiburg, Christian Streich, nas temporadas 2019/20 e 2022/23. Sob Schuster, os Breisgauer agora são uma constante na metade de cima da tabela, enquanto o Werder continua sua busca por uma vitória em casa e fica no meio da tabela.

Bayer Leverkusen vs Holstein Kiel 2-2 (2-1)

O Bayer Leverkusen sofreu um revés inesperado contra os novatos da Bundesliga, o Holstein Kiel. Apesar de liderar por 2-0, os campeões duplos tiveram que se contentar com um empate de 2-2 (2-1) contra os animados novatos, perdendo a chance de melhorar seu recorde na liga sob o treinador Xabi Alonso.

No jogo de sentido único por grande parte do tempo, Victor Boniface (4.) e Jonas Hofmann (8.) colocaram o Leverkusen na frente no início. No entanto, eles então diminuíram o ritmo e pagaram o preço quando Max Geschwill (45+5) marcou um gol para o Kiel logo antes do intervalo. Fiete Arp (69., pênalti) virou o jogo e orquestrou a surpresa. Com uma vitória contra o Eintracht Frankfurt no domingo, o Bayern Munich poderia aumentar sua vantagem sobre o Leverkusen para cinco pontos.

1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund 2-1 (2-0)

O Borussia Dortmund voltou à terra depois de sua goleada contra o Celtic Glasgow. Quatro dias após a impressionante vitória por 7-1 na Liga dos Campeões, a equipe do treinador Nuri Sahin perdeu por 1-2 (0-2) fora de casa contra o Union Berlin e ainda espera pela sua primeira vitória fora de casa na Bundesliga.

Kevin Vogt (26., pênalti) e Yorbe Vertessen (45.) marcaram para o Union Berlin invicto, enquanto Julian Ryerson (62.), ex-jogador do Union, marcou para o Dortmund, mas não foi suficiente. Por grande parte do jogo, o Dortmund, sem Adeyemi que sofreu uma lesão muscular no jogo do Celtic, pareceu estar em falta de ataque. Adeyemi havia brilhado com sua criatividade e três gols no jogo do Celtic.

