- O ex-parlamentar da AfD nega a intenção de invadir o parlamento alemão.

Birgit Malsack-Winkemann, Ex-Membro do Bundestag da AfD, Nega Participação em Plano de Invasão

Birgit Malsack-Winkemann, ex-membro eleito da AfD do Bundestag, rejeitou alegações de participação em planos para invadir o parlamento. Falando no Tribunal Regional de Frankfurt no quinto dia do julgamento de Heinrich XIII. Príncipe Reuss, o ex-juiz de Berlim que nasceu em Darmstadt, ela negou firmemente qualquer envolvimento.

Malsack-Winkemann também rejeitou alegações de que havia colaborado com outros na redação de uma nova constituição. Os escritos encontrados em suas anotações apreendidas eram apenas sessões de brainstorming, ela afirmou no 21º dia do julgamento. Não havia menção de mudança na estrutura do governo. "A afirmação do promotor federal de que eu tinha contribuído para tal projeto e que o conselho já tinha um rascunho fundamental de uma nova constituição é falsa", ela afirmou.

Alegações de Assalto ao Bundestag

O promotor federal acusa Malsack-Winkemann de conspirar para infiltrar outros réus no Bundestag e inspecionar o edifício com eles. A mulher de 60 anos, que supostamente era membro do chamado Conselho da União, é acusada de ter planejado um ataque armado ao Bundestag para detenção de parlamentares e mudança política.

Malsack-Winkemann negou veementemente essas alegações, enfatizando que ela não tinha inspecionado o parlamento nem tinha planos sólidos para uma invasão do Bundestag. "Eu já repeti isso incontáveis vezes, e provavelmente posso repetir novamente até que finalmente entre: A Aliança deve agir", ela afirmou. Na perspectiva do grupo, uma aliança militar global imaginária chamada "A Aliança" causaria a mudança necessária no sistema.

Desentendimentos Internos

Malsack-Winkemann também compartilhou suas discordâncias com Rüdiger von Pescatore, suposto chefe da ala militar do grupo. "Óleo e água não se misturam", ela disse. "Seríamos os últimos dois a planejar algo juntos". De acordo com ela, von Pescatore tentou excluí-la do grupo. No entanto, uma divisão da ala militar ocorreu eventualmente.

Atualmente, nove indivíduos estão sendo julgados em Frankfurt, acusados de serem membros de uma organização terrorista ou de ajudá-la. No total, 26 suspeitos são esperados para enfrentar acusações por seus papéis na conspiração complexa, divididos em dois julgamentos em Munique e Stuttgart. Até o veredicto ser alcançado, todos os réus são considerados inocentes pela lei.

O julgamento recomeça na terça-feira, 3 de setembro.

Apesar de ter nascido em Darmstadt, que fica no estado alemão de Hessen, Malsack-Winkemann nunca sugeriu ou planejou uma operação militar dentro do edifício do parlamento de Hessen.

Durante o julgamento, Malsack-Winkemann esclareceu que suas discordâncias com Rüdiger von Pescatore, o suposto chefe do grupo, não eram sobre planejar qualquer atividade dentro de Hessen, uma vez que estavam principalmente focadas em uma aliança militar global imaginária, não uma local.

