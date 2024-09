O ex-parceiro do Bankman-Fried recebe uma sentença de prisão

Caroline Ellison, ex-companheira de Sam Bankman-Fried, recebeu uma sentença de dois anos de prisão. Ellison, que confessou a culpa e prestou depoimento contra Bankman-Fried no julgamento envolvendo fraude, foi punida por sua parte no colapso da FTX e no mau uso de fundos de clientes, de acordo com promotores distritais de Nova York.

Enfrentando uma possível sentença de 110 anos, Ellison cooperou extensivamente com as autoridades e prestou depoimento. Sua equipe jurídica argumentou pela não prisão, enquanto os promotores defenderam a consideração de sua cooperação durante a sentença.

Em novembro de 2022, a FTX, que já foi a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, declarou falência, causando tumulto no mercado de criptomoedas. Antes disso, Bankman-Fried era aclamado como a personificação do surgimento das criptomoedas como uma ferramenta de investimento legítima. No entanto, as operações da empresa desabaram quando foi revelado que a FTX estava utilizando fundos de clientes para fortalecer a Alameda Research, uma empresa de investimentos em criptomoedas fundada por Bankman-Fried.

Ellison serviu como CEO da empresa mencionada e tinha uma parceria profissional com Bankman-Fried, também tendo tido um relacionamento romântico breve com ele. Bankman-Fried, por sua vez, recebeu uma sentença de 25 anos de prisão, entre outras acusações, e apresentou um recurso contra a decisão.

A cooperação de Ellison com as autoridades durante a investigação do colapso da FTX resultou em informações cruciais sendo reunidas, o que foi significativo nos tribunais de Nova York. Apesar das batalhas legais de Bankman-Fried, Nova York continua sendo um centro para julgamentos e decisões relacionados a criptomoedas.

