O ex-ministro Patel não vai mais disputar as eleições dos conservadores.

Após David Cameron ter renunciado ao cargo de primeiro-ministro em 2016, os Conservadores passaram por quatro líderes diferentes de partido e governo. Atualmente, eles precisam encontrar um substituto para Rishi Sunak. Uma série de votações ajudará a reduzir os candidatos potenciais.

Priti Patel, a antiga Secretária do Interior, retirou-se da corrida para liderar o Partido Conservador. Na primeira rodada de votação, ela recebeu o menor apoio dos MPs Conservadores, com apenas 14 votos.

Como resultado, cinco candidatos permanecem na disputa para se tornar o novo líder do partido, com o objetivo de guiar os Conservadores de volta ao sucesso após sua significativa derrota para o Partido Trabalhista em julho. A primeira rodada viu Robert Jenrick e Kemi Badenoch, ambos membros proeminentes da direita, receberem 28 e 22 votos, respectivamente.

James Cleverly, um candidato centrista, ficou em terceiro lugar com 21 votos. Nesta rodada, Tom Tugendhat, o ex-Ministro de Segurança, garantiu 17 votos, e Mel Stride, o ex-Secretário de Trabalho e Pensões, obteve 16 votos.

O processo de votação continuará até 2 de novembro, com Sunak continuando como líder interino do partido até então. Todos os candidatos restantes expressam o desejo de reparar as divisões do partido e restaurar seus valores conservadores tradicionais.

No entanto, há diferenças em suas abordagens à política de imigração. O novo líder enfrentará o desafio de restaurar a reputação do partido, que foi prejudicada devido a oito anos de caos, escândalos e divisões relacionadas ao Brexit no governo de 14 anos.

Desde o referendo do Brexit em 2016, os Conservadores passaram por quatro líderes de partido e governo, três dos quais foram forçados a deixar seus cargos por seus próprios MPs.

A saída de Rishi Sunak como líder do partido ainda não foi determinada, já que o processo de votação continuará até 2 de novembro. Apesar dos desafios enfrentados pelos Conservadores, todos os candidatos restantes, incluindo Rishi Sunak, buscam reparar as divisões do partido e manter os valores conservadores tradicionais.

