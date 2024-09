O ex-membro da seleção nacional faz uma entrada impressionante no jogo de estreia, espelhando um desempenho emocionante de partida

A despedida de Berlim foi caótica, causando frustração entre os companheiros de time da União. No entanto, para Robin Gosens, a volta para a Itália trouxe uma satisfação instantânea. Ele ajudou a AC Florença a garantir um ponto em sua estreia.

Jogando poucos dias após sua transferência para a AC Florença, Robin Gosens marcou sua estreia com uma atuação impressionante. O internacional alemão, recém-saído de sua partida de Union Berlin, havia se juntado ao clube italiano horas antes do fechamento da janela de transferências. Seu gol explosivo no tempo adicional selou um empate de 2 a 2 para a AC Florença contra a AC Monza no domingo à noite.

Gosens passou a temporada anterior com a Union Berlin, vindo do Inter Milan por uma quantia considerável de 13 milhões de euros e se tornando a contratação recorde do clube. Apesar de seu passado impressionante com Atalanta Bergamo e Inter Milan, Gosens lutou para impressionar em Berlim, especialmente durante a luta contra o rebaixamento da equipe. Rumores de uma transferência haviam circulado por meses, mas sua partida repentina durante o jogo contra o FC St. Pauli (vitória por 1 a 0) surpreendeu muitos.

Seus passagens anteriores pela Itália incluíram tempos em Atalanta Bergamo e Inter Milan, tornando esta sua terceira clube italiano.

O técnico Heldt revelou que a decisão de Gosens de partir foi motivada por razões pessoais. "Ele sempre expressou seu desejo de partir caso a oportunidade surgisse", disse Heldt sobre o lateral-esquerdo. "Não faz sentido manter um jogador que não está completamente envolvido". Khedira, seu companheiro de time, expressou sua decepção com a transferência, anunciada menos de cinco horas antes do jogo de abertura da temporada: "É um desastre. Até mesmo pessoas inteligentes deveriam se lembrar de que não somos apenas futebolistas, mas também seres humanos".

Mas para Gosens, o capítulo de sua carreira em Berlim havia chegado ao fim, e ele estava de volta ao lugar onde se sentia mais em casa. Em seu jogo inaugural pelo novo clube, Florença viu-se atrás do placar por 0 a 2 no terceiro round da Serie A contra o Milan, graças aos gols de Djuric (18') e Daniel Maldini (32'). Kean, outra nova contratação, reduziu a diferença pouco antes do intervalo, e Gosens, que jogou o jogo inteiro, marcou o gol de empate nos acréscimos (90+6). Florença ainda não conseguiu garantir sua primeira vitória na temporada.

O Juventus Turin, atual campeão, sofreu seu primeiro empate da temporada. Um empate sem gols contra a AS Roma viu-os perder a liderança para o Inter Milan, que havia vencido a Atalanta Bergamo por 4 a 0 no dia anterior. Inter, Juventus, Torino FC e Udinese Calcio agora encontram-se empatados com sete pontos cada.

