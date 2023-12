O ex-líder dos Proud Boys que se tornou cooperante vê a sua pena reduzida no caso de 6 de janeiro

Charles Donohoe, de 35 anos, foi o primeiro dos líderes dos Proud Boys a declarar-se culpado e a ajudar o Ministério Público no seu processo, que resultou na condenação de vários líderes do grupo por conspiração sediciosa.

Donohoe declarou-se culpado de duas acusações criminais relacionadas com o ataque ao Capitólio dos EUA, por conspirar para obstruir um processo oficial em 6 de janeiro e por agredir um agente ao atirar duas garrafas de água à polícia durante o motim.

Durante a sentença de Donohoe na terça-feira, o promotor Jason McCullough citou sua "contribuição para" a investigação sobre a liderança do grupo e sua conspiração para impedir a eleição de Biden, acrescentando que Donohoe detalhou "o escopo dessa conspiração".

Os procuradores pediram uma redução significativa da pena de Donohoe devido à sua cooperação, que o juiz, Timothy Kelly, aprovou.

Donohoe já cumpriu quase 38 meses da sua pena de 40 meses.

McCullough afirmou que, em 6 de janeiro, Donohoe "actuou como os olhos e os ouvidos" do grupo, comunicando movimentos e acções aos chats do Proud Boy, e que Donohoe estava a seguir as ordens dos principais líderes do grupo.

Um dos advogados de defesa de Donohoe, Ira Knight, disse ao juiz que Donohoe "se divorciou avidamente dos Proud Boys".

Donohoe estava diante do juiz, com os pais, avós, irmão, tias e tios e a namorada sentados na galeria atrás dele. Disse ao juiz que queria pedir desculpa a todo o país pelas suas acções, bem como aos agentes da autoridade que foram atacados.

"Eu sabia que o que estava a fazer era ilegal desde o momento em que as barricadas foram derrubadas", disse Donohoe, contando o ataque ao Capitólio.

O antigo Proud Boy chamou também a atenção para a hipocrisia das suas acções, na medida em que alguém que afirmava amar os EUA e a sua Constituição atacou o próprio processo democrático.

Na sua sentença, Kelly referiu que Donohoe "exerceu alguma liderança" e foi mais do que um simples soldado raso nesse dia.

"Ajudou a organizar um grupo de pessoas" para usar a violência e impedir o Congresso de certificar os votos eleitorais, disse Kelly. "Não havia nada de patriótico nisso."

Mas Kelly disse que Donohoe estava agora no caminho certo.

"Fez praticamente tudo o que podia fazer para corrigir esse erro", disse Kelly sobre as acções do antigo Proud Boy por volta de 6 de janeiro. "Acho que não precisas da minha 'boa sorte'."

Fonte: edition.cnn.com