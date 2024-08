O ex-líder do Centro Islâmico vai deixar a Alemanha

Após a proibição da organização extremista identificada, Centro Islâmico de Hamburgo (IZH), seu líder de longa data, Mohammad Hadi Mofatteh, de 57 anos, recebeu uma ordem para deixar a Alemanha. O Departamento do Interior de Hamburgo emitiu uma notificação de deportação para ele esta semana, estabelecendo um prazo de 14 dias para sua partida, sob pena de deportação por conta própria. O prazo para essa ação é 11 de setembro de 2024, e qualquer tentativa de reentrar ou residir na Alemanha durante esse período pode levar a uma pena de prisão de três anos.

Mohammad Hadi Mofatteh ocupou o cargo de líder do IZH desde o verão de 2018, tendo servido como o oficial vice-líder do Líder Supremo iraniano Ali Khamenei na Alemanha até recentemente, de acordo com a Oficina de Proteção da Constituição do Estado de Hamburgo.

Governo Alemão Assume Mesquita Azul

A Ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, proibiu o IZH em 24 de julho, classificando-o como "um importante ponto de propaganda iraniana na Europa". Desde então, o governo confiscou as propriedades e instalações do centro, bem como cinco sub-organizações afiliadas. A administração da Mesquita Azul, uma instalação associada ao IZH, também está sob a supervisão federal.

O IZH foi avaliado pela agência de proteção constitucional como uma organização cujo objetivo é disseminar ensinos islâmicos de acordo com a compreensão da liderança iraniana. A Oficina Federal para a Proteção da Constituição considera o IZH como a maior representação da República Islâmica do Irã na Alemanha, ao lado da embaixada.

Em novembro de 2022, o Bundestag instou o governo federal a investigar se e como o IZH poderia ser fechado como base de operações do regime iraniano na Alemanha. Separar práticas religiosas de atividades extremistas em associações focadas na religião pode ser desafiador, e tais proibições não são comuns.

Apesar da notificação de deportação emitida para Mohammad Hadi Mofatteh, o líder de longa data do proibido Centro Islâmico de Hamburgo (IZH), qualquer tentativa de reentrar ou residir na Alemanha durante o período designado pode resultar em uma pena de prisão de três anos. O governo alemão, sob a supervisão federal, agora gerencia a Mesquita Azul, uma instalação associada ao IZH, devido à sua afiliação com a organização proibida.

Leia também: