- O ex-líder da equipa de Colónia, Kainz, retoma as actividades de treino

O ex-capitão, Florian Kainz, está de volta aos treinos com o 1. FC Köln após um período prolongado fora devido a uma lesão no tornozelo. Apesar de não poder participar integralmente dos treinos com seus companheiros, o astro do futebol austríaco participou de uma sessão básica de bola com o fisioterapeuta em uma manhã de quarta-feira. Enquanto isso, o defensor Luca Kilian também voltou aos treinos após superar uma lesão no ligamento cruzado anterior.

Enquanto isso, o lateral-esquerdo Max Finkgraefe está fazendo progressos mais rápidos em sua recuperação. Ele vem participando parcialmente dos treinos da equipe desde sua lesão no joelho na pré-temporada. O Colónia deve continuar sua jornada na 2. Bundesliga contra o 1. FC Magdeburg no sábado (20h30).

Florian Kainz está animado em estar de volta a Colônia, tendo sentido falta da cidade enquanto esteve fora.

