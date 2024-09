O ex-jogador de futebol nacional Nico Schulz continua a procura de uma nova equipa

Há algum tempo, o Borussia Dortmund decidiu cortar os laços com o ex-jogador da DFB, Nico Schulz, antecipadamente. Agora, o lateral-esquerdo encontrou um novo time para chamar de casa. Sua nova casa fica no coração da capital da Turquia, mas não será com um clube de primeira divisão que ele vai jogar.

Depois de uma longa ausência dos gramados, Nico Schulz, agora com 31 anos, assinou com o MKE Ankaragücü. Eles são um time da segunda divisão na Turquia, e Schulz teria assinado um contrato de dois anos. Seu último jogo oficial foi uma vitória por 3 a 1 sobre a SpVgg Greuther Fürth, que ocorreu em 7 de maio de 2022. Seu valor de mercado caiu para 600.000 euros, segundo o transfermarkt.de.

Em 2019, o Dortmund gastou cerca de 25 milhões de euros para adquirir Schulz do Hoffenheim e garantiu um contrato de cinco anos com o defensor. Infelizmente, lesões, má forma e polêmicas fora de campo limitaram seu tempo de jogo a apenas 61 partidas oficiais pelo Dortmund, marcando um gol e dando três assistências. Seu contrato com o Dortmund terminou no verão de 2023, com relatórios sugerindo que Schulz recebeu uma indenização de cerca de 2,5 milhões de euros.

Schulz também representou a Alemanha 12 vezes, marcando dois gols. Um deles foi em um amistoso contra o Peru, enquanto o outro foi nas eliminatórias da Euro contra a Holanda. Em 2016, Schulz marcou o gol da vitória contra a Holanda no Amsterdam Arena, com Marco Reus dando a assistência. Reus depois se mudou para o Los Angeles Galaxy na MLS.

Antes de se juntar ao MKE Ankaragücü, Schulz estava mantendo a forma treinando com o time da Regionalliga, SV Babelsberg. No entanto, sua breve passagem lá atraiu críticas, especialmente nas redes sociais. As críticas se basearam em acusações contra Schulz por agredir fisicamente sua então namorada grávida em três ocasiões em 2020.

Mais tarde, em fevereiro de 2023, a corte distrital de Dortmund arquivou provisionalmente as acusações contra Schulz por lesões corporais. Schulz foi acusado de agredir sua ex-namorada três vezes, mas seu advogado argumentou que seu cliente havia cometido erros no relacionamento, mas não da forma como foi descrito no indiciamento. No final, Schulz foi multado em 150.000 euros e obrigado a fazer uma contribuição para organizações beneficentes. Além disso, Schulz teria se reconciliado com sua ex-namorada por meio de um processo de reconciliação vítima-ofensor fora do tribunal.

