O ex-jogador da NFL Mike Williams morreu de septicemia relacionada com os dentes, diz o médico legista

Williams morreu a 12 de setembro em Tampa, na Flórida, na sequência de um acidente de construção, informou anteriormente a CNN. O homem de 36 anos sofreu um acidente de trabalho a 21 de agosto, envolvendo "materiais pesados que lhe caíram na cabeça", de acordo com o gabinete do médico legista.

Foi então internado numa unidade de cuidados intensivos de um hospital da zona. Entrou em paragem cardíaca antes de ser entubado e sedado, segundo o relatório.

A causa da morte foi registada como "sepsia bacteriana com abcessos cerebrais e pneumonia de trabalho necrosante devido a múltiplas cáries e raízes dentárias retidas", segundo o relatório preliminar do médico legista. Um relatório completo da autópsia será divulgado mais tarde, de acordo com o gabinete do médico legista.

A forma de morte de Williams foi classificada como natural. As doenças cardiovasculares também foram apontadas como um fator contributivo.

Num e-mail enviado à CNN no sábado de manhã, o porta-voz do gabinete do médico legista do condado de Hillsborough, Chris Wilkerson, disse que, com registos do condado que remontam a "meados dos anos 80", esta é a primeira morte conhecida atribuível a uma sépsis relacionada com os dentes.

Williams foi recrutado pelos Tampa Bay Buccaneers na quarta ronda do Draft da NFL de 2010, pela Universidade de Syracuse. Natural de Buffalo, Nova Iorque, Williams foi votado em segundo lugar para o prémio Associated Press Offensive Rookie of the Year, depois de ter apanhado 65 passes para 964 jardas e 11 touchdowns. Foi titular em todos os 16 jogos dos Buccaneers no seu ano de estreia.

Williams jogou quatro épocas em Tampa Bay e depois a equipa da sua cidade natal, os Buffalo Bills, trocaram-no por ele. Jogou uma época com os Bills.

Williams fez 223 recepções para 3.089 jardas e 26 touchdowns em 63 jogos da NFL ao longo de sua carreira.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com