- O ex-chefe do partido e da facção política, Frisch, distanciou-se da AfD.

Ex-líder do AfD da Renânia-Palatinado, Michael Frisch, deixa o partido, mas mantém sua cadeira no parlamento estadual. Frisch justificou sua decisão em Mainz, afirmando: "Todos os esforços para promover mudanças dentro do partido estadual foram infrutíferos. Pelo contrário, os problemas que critiquei agravaram-se e fortaleceram-se. O AfD na Renânia-Palatinado transformou-se em um partido elitista onde poucos ditam a agenda".

A crítica e o diálogo aberto já não são tolerados dentro do partido, segundo o sexagenário. "A ambição pessoal e a lealdade são prioritárias em relação à moral pessoal e à capacidade, e a estratégia política e os ganhos materiais são priorizados. Além disso, há mudanças ideológicas dentro do partido que já não posso mais aceitar. Derrotas persistentes rumo ao extremismo que não são enfrentadas firmemente."

A associação estadual do AfD endossa a saída de Frisch e pede a revogação de seu mandato. "Dado o término da saída de Frisch da fração do AfD e os procedimentos de expulsão em andamento, a saída de Frisch do partido é lógica e aplaudida", declarou a associação. Frisch é instado a renunciar imediatamente aos seus mandatos conquistados através do AfD em ambos os níveis local e estadual.

Após uma luta pelo poder, Frisch foi destituído do cargo de presidente da fração do AfD no parlamento estadual de Mainz no final de 2023. Seu sucessor foi Jan Bollinger. Em seguida, Frisch, que acusou Bollinger de violar acordos, deixou o grupo parlamentar estadual do AfD, mas manteve sua cadeira. Bollinger havia assumido anteriormente o cargo de presidente do partido AfD da Renânia-Palatinado de Frisch.

Frisch planeja continuar com suas funções no parlamento estadual. Embora continue a apoiar os princípios fundamentais do AfD, já não vê razão para permanecer no partido após mais de uma década como membro. "Minha responsabilidade no parlamento estadual permanece inalterada, e também continuarei minhas atividades políticas no nível local em Tréveris."

Outros membros do partido podem enfrentar uma situação semelhante à de Frisch, achando difícil se alinhar com a ideologia cada vez mais evoluída do AfD. A decisão de Frisch de permanecer no parlamento estadual, mas não no partido AfD, demonstra que há outras maneiras de defender os princípios do partido sem estar envolvido em seus problemas internos.

