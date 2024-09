- O ex-CEO da Volkswagen, Martin Winterkorn, está atualmente a testemunhar no julgamento da Volkswagen.

O que "Sr. VW" Martin Winterkorn tem a dizer sobre as acusações do escândalo do diesel? Para o segundo dia de seu julgamento no Tribunal Regional de Braunschweig, espera-se uma declaração de defesa abrangente. Após isso, o homem de 77 anos deve compartilhar suas perspectivas sobre seu envolvimento em um dos maiores escândalos industriais da Alemanha.

Os principais pontos da acusação em três partes da acusação já foram claros desde o início do julgamento. Os promotores acreditam que Winterkorn ficou sabendo da manipulação das emissões muito antes do que afirmou anteriormente, no máximo desde maio de 2014. Ele supostamente sabia sobre o uso de software ilegal nos EUA durante esse período.

Winterkorn é acusado de ter enganado os clientes da VW sobre as condições dos carros com esse conhecimento. Além disso, os promotores afirmam que ele não informou o mercado de capitais de maneira oportuna sobre os riscos de pagamentos de multas durante os dias cruciais de setembro de 2015. Em 2017, ele supostamente fez declarações falsas sob juramento diante da comissão parlamentar de inquérito. A presunção de inocência é aplicável.

Com uma postura relaxada no início do julgamento, o ex-executivo expressou sua confiança no processo. Sua equipe de defesa argumentou que ele nega as acusações e "não enganou ninguém" e "não prejudicou ninguém". "Estamos positivamente confiantes de que todas as acusações contra ele podem ser desmentidas", afirmou seu advogado Felix Döhr. Ele não espera mais de 80 datas de julgamento sendo necessárias para isso.

O Tribunal Regional marcou aproximadamente 90 datas de julgamento até setembro de 2025. A manipulação das emissões em milhões de veículos VW foi descoberta em setembro de 2015 por investigações de autoridades ambientais e cientistas dos EUA, levando à pior crise histórica da empresa. Winterkorn renunciou, mas disse que isso foi como assumir a responsabilidade política.

