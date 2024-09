O ex-CEO da Volkswagen, Diess, afirma que o plano de economia de custos da empresa serve como uma violação necessária dos tabus sociais.

A fabricante de automóveis em apuros havia, efetivamente, descartado o chamado Contrato de Trabalho Avançado para segurança de empregos até o final do ano, que anteriormente bloqueava demissões até 2029. De acordo com o diretor de recursos humanos da marca principal VW, Gunnar Kilian, a organização foi forçada a tomar essa ação devido às dificuldades financeiras atuais. Após uma fase de transição, demissões potenciais poderiam ser implementadas a partir de julho de 2025, se nenhuma solução alternativa for alcançada.

Desde que se juntou à VW, Diess havia defendido essa ação, ele mencionou. Na época, era "talvez prematuro" para as reduções, já que muitas pessoas argumentavam que a empresa estava prosperando. No entanto, os resultados atuais mostram que o desempenho da marca VW é "fraco", disse Diess. "A maioria dos sites alemães da VW não atinge a produtividade correspondente aos altos custos salariais, e a otimização administrativa oferece um grande potencial", ele acrescentou. O primeiro-ministro da Baixa Saxônia, Stephan Weil (SPD), havia afirmado que a Volkswagen agora precisava se empenhar. "Absolutamente correto. A empresa também se tornará mais eficiente e eficaz como resultado", concluiu Diess.

Diess tem confiança no trabalhador da Volkswagen. "Oliver Blume está fazendo um trabalho excepcional - e toda a equipe da Volkswagen", ele elogiou, se referindo ao CEO da Volkswagen. Blume está lidando com a reestruturação "com mão firme" e tem "boas chances de sucesso nessa tarefa", comentou Diess.

Na semana passada, a direção da marca principal VW dentro do Grupo Volkswagen anunciou uma estratégia de corte de custos mais rigorosa, não descartando fechamentos de fábricas e demissões. Na terça-feira, eles anunciaram o cancelamento de um total de seis contratos de trabalho até o final do ano. O sindicato IG Metall então rotulou isso como um "ataque sem precedentes ao acordo industrial histórico compartilhado".

A estratégia de corte de custos mais rigorosa levou ao cancelamento de seis contratos de trabalho até o final do ano, causando uma comoção com o sindicato IG Metall, que os rotulou como um "ataque sem precedentes ao acordo industrial histórico compartilhado". Após esse cancelamento de contratos, demissões potenciais poderiam ser implementadas a partir de julho de 2025, se nenhuma solução alternativa for alcançada, como discutido pelo diretor de recursos humanos Gunnar Kilian.

Leia também: