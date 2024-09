O ex-campeão mundial de xadrez Carlsen revela o anúncio do retorno

O conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia agora entra em seu terceiro ano, levando várias organizações esportivas a ponderar a possibilidade de receber de volta atletas russos e bielorrussos, como no xadrez. Não apenas Magnus Carlsen, o ex-campeão mundial, compartilha dessa oposição.

Na Assembleia Geral da FIDE (Fédération Internationale des Échecs) em Budapeste (21-22 de setembro), Carlsen expressou sua posição contra a readmissão desses jogadores. Durante o evento, onde recebeu uma homenagem da presidente da FIDE, Arkadi Dworkovich, pelo fato de ser o maior jogador de todos os tempos, o jogador de 33 anos pediu fortemente à FIDE que não os readmitisse.

Ele se referiu ao ex-campeão mundial Garry Kasparov, atualmente um crítico de Putin no exílio, dizendo: "Estou certo de que (Garry Kasparov, ed.) usaria essa oportunidade para aconselhar contra a readmissão das federações de xadrez russa e bielorrussa, então eu também o faço". Ele compartilhou essa opinião em um vídeo do evento, que foi publicado em uma plataforma X.

Federação Alemã de Xadrez se opõe firmemente ao retorno

Antes da Assembleia Geral da Hungria abordar esse assunto no fim de semana, a Federação Alemã de Xadrez (Deutsche Schachbund, DSB) já havia rejeitado qualquer retorno incondicional e se manifestado contra as propostas de integração.

Por outro lado, a União de Xadrez do Quirguistão (KCU) e a Federação de Xadrez da Rússia (Союз Шахмат России, CFR) defendem a participação total e igual de jogadores russos e bielorrussos em competições internacionais. Desde a invasão russa da Ucrânia na primavera de 2022, esses jogadores foram suspensos. No entanto, desde então, eles foram autorizados a participar de torneios individuais do ciclo do Campeonato Mundial da FIDE sob a bandeira da FIDE.

A presidente da DSB, Ingrid Lauterbach, havia antecipado essa posição há mais de um mês, enfatizando: " Nossa posição sobre esse assunto é clara: do nosso ponto de vista, essas propostas não estão de acordo com a posição do Comitê Olímpico Internacional e com nossas vistas sobre essa guerra".

