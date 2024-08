O evento final do Festival Eurovisão de Canção 2025 está programado para acontecer em Basileia

Basel assegura o direito de sediar o Eurovision Song Contest (ESC) 2025: A final do ESC será realizada em 17 de maio no St. Jakobshalle de Basel, como relatado em Genebra em uma sexta-feira. Esta será a terceira vez que a Suíça assume o comando do renomado evento musical internacional. A proximidade da cidade com a França e a Alemanha, tornando-a um "entroncamento europeu", tornou-a a escolha perfeita para um evento que celebra o poder unificador da música, como sugerido pelo chefe do ESC, Martin Osterdahl.

O evento musical, inicialmente intitulado como o Grand Prix Eurovision de la chanson, estreou em Lugano, na Suíça, em 1956. A Suíça recebeu o concurso pela segunda vez em 1989, após a vitória de Celine Dion do Canadá com "Ne partez pas sans moi" no ano anterior no Canadá. A Suíça está se preparando novamente para sua vez, após a vitória de Nemo neste ano do ESC na Suécia com "The Code".

A Rádio e Televisão Suíça (SRG) e a União Europeia de Radiodifusão colaboraram para tomar a decisão, considerando fatores como o local, instalações de transporte, capacidade de hotel, segurança, sustentabilidade e apoio da cidade para avaliar as propostas.

Inicialmente, quatro locais se candidataram. Zurique e Berna, em parceria com a cidade natal de Nemo, Biel, foram eliminadas em julho. Basel então garantiu o concurso em detrimento de Genebra na rodada final. Desde sua estreia na década de 50, a celebração musical transformou-se em um espetáculo internacional deslumbrante. Relatórios sugerem que aproximadamente 163 milhões de pessoas assistiram às transmissões deste ano do ESC. Os países anfitriões, em particular os setores de hotelaria e turismo, se beneficiam muito do espetáculo.

O St. Jakobshalle fica nas proximidades de Basel. Inaugurado em 1976, este arena multiuso tem capacidade para mais de 12.000 espectadores e costuma sediar grandes eventos esportivos e concertos ao vivo. Nemo saiu vitorioso na final do ESC para a Suíça em meados de maio, superando o favorito croata, Baby Lasagna. A Alemanha ficou em 12º lugar. Nemo tornou-se o primeiro vencedor não binário do ESC.

