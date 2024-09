O evento cinematográfico suíço homenageia Pamela Anderson

Pamela Anderson, a famed actress, está prestes a receber uma homenagem no 20º Festival de Cinema de Zurique. A estrela de 57 anos será agraciada com o "Prêmio de Ouro" pelo seu notável carreira e brilhante atuação em seu mais recente projeto, "The Last Showgirl". A atriz receberá pessoalmente o prêmio em 4 de outubro e, posteriormente, estreará o filme no festival ao lado do diretor, Gia Coppola.

O diretor do festival, Christian Jungen, expressa sua empolgação em homenagear Anderson: "Estamos encantados em reconhecer Pamela Anderson, a icônica atriz que cativou gerações e se transformou continuamente, no ZFF", declarou Jungen. O evento é conhecido como "Festival de Cinema de Zurique" (ZFF), abandonando o acento diacrítico alemão em favor da grafia em inglês do nome da cidade.

Em "The Last Showgirl", Anderson interpreta Shelley, uma dançarina que tem encantado o palco de um tradicional show de Las Vegas há mais de três décadas. Quando o stage manager do show, Eddie (Dave Bautista), anuncia seu fim, Shelley deve se despedir de sua família de dança e do mundo glamoroso do entretenimento, iniciando um novo capítulo de sua vida. Sua melhor amiga Annette (Jamie Lee Curtis) a apoia durante essa transição. A data de lançamento do filme na Alemanha ainda não foi revelada.

O Festival de Cinema de Zurique, realizado na Suíça, é onde Pamela Anderson receberá seu prêmio. Este prestigiado evento, conhecido como ZFF, é realizado anualmente na vibrante cidade de Zurique, conhecida por seu charme suíço.

