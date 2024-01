O estudante de golfe que fez história: a agitada vida dupla de Ratchanon "TK" Chantananuwat, de 15 anos

Mas Ratchanon não é como a maioria dos miúdos da sua idade - já é um golfista amador que fez história, competindo com alguns dos melhores profissionais do jogo.

Em abril - cinco semanas após o seu 15º aniversário - fez manchetes internacionais quando se tornou o mais jovem jogador masculino a vencer num grande circuito, conquistando a Trust Golf Asian Mixed Cup de 750.000 dólares na sua Tailândia natal .

Este mês, está a estudar para importantes exames de biologia e economia, um stress que teve de conciliar com a representação do seu país nos 31º Jogos do Sudeste Asiático (SEA), no Vietname.

É um exercício de equilíbrio de proporções assustadoras, mas um Ratchanon imperturbável tem um ponto a provar.

"Às vezes é um pouco difícil, mas gosto do desafio", disse ele à CNN. "Gosto de me sair bem em ambas e provar que todos os cépticos estão errados.

"Aparentemente, se fores um atleta, não te podes sair bem na escola. Estou a tentar mudar isso".

A vitória no Asian Tour marcou um novo ponto alto na carreira de uma das jovens estrelas mais brilhantes do desporto. Ratchanon tem desfrutado de uma ascensão sensacional desde que - com apenas 13 anos e quatro meses - se tornou o jogador mais jovem a passar o corte na história do All Thailand Golf Tour, em agosto de 2020.

E, incrivelmente, ele esteve agonizantemente perto de ganhar um evento do Asian Tour ainda mais cedo, terminando em terceiro lugar em seu primeiro evento profissional internacional no Singapore International em janeiro.

História de origem

A história da origem do golfe de Ratchanon parece uma banda desenhada. Tendo começado a jogar com tacos e bolas de plástico aos três anos de idade, TK - uma alcunha que faz par com as iniciais dos seus pais - ficou em último lugar no seu primeiro torneio aos quatro anos.

"Vi o miúdo que ganhou o troféu e fiquei com muita, muita inveja", recorda Ratchanon. "Não sabia porque é que eu não tinha recebido um, por isso fiquei muito chateado. Depois, o meu pai teve de me explicar como é que ele ganhou e ficou com o troféu."

E assim, depois de um mês de treino intenso sob a tutela de um pai igualmente competitivo e amante do golfe, conseguiu pôr as mãos no troféu na tentativa seguinte.

No seu primeiro evento mundial júnior, um ano mais tarde, havia mensagens motivacionais inscritas nas cadeiras de cada tee. "Os vencedores nunca desistem e os desistentes nunca vencem", dizia uma delas, um lema que exemplifica a mentalidade e a ética de trabalho de Ratchanon.

O seu pai actua como seu caddie e como terceiro treinador, dedicando horas extra ao filho para desenvolver as lições de dois outros treinadores. Nos dias em que não há aulas, um regime de treinos já intensivo aumenta ainda mais, passando o jovem entre sete e nove horas no campo a aperfeiçoar a sua arte.

Alertado contra a exaustão, Ratchanon começou a tirar meio dia de folga ocasionalmente - gastando o tempo com aulas particulares, fisioterapia ou condicionamento físico -, mas evita qualquer sugestão de esgotamento.

"Não estou a ver isso acontecer. Adoro golfe. Adoro praticar", diz Ratchanon.

"Sim, é difícil, dói e exige muita disciplina, mas mesmo que sejam apenas dois meses de trabalho super duro só para conseguir uma boa tacada ou um bom resultado, acho que compensa para mim."

Modelo a seguir

E quem melhor para supervisionar a ascensão de Ratchanon do que o compatriota Thongchai Jaidee, uma lenda do Asian Tour com 20 vitórias profissionais em seu nome. O ícone de 52 anos tem ajudado o jovem em vários aspectos do seu jogo desde o seu primeiro encontro em 2019.

Quando Ratchanon quis aprender o spinning chip do seu herói, os dois passaram as três semanas seguintes a praticar a técnica durante seis horas por dia.

"Ele tem-me ajudado muito no meu jogo. Ele é um cara legal", disse Ratchanon. "Acho que ele gosta de ajudar a desenvolver golfistas tailandeses para o futuro do golfe tailandês."

Thongchai também ajudou a moldar o lado mental do jogo do jovem, ajudando-o a implementar uma rotina para superar as quedas de desempenho sob pressão. Agora, Ratchanon tem um método para usar nos grandes momentos: abrandar, beber um gole de água e bater "sem hesitar".

Questionado sobre a pressão da etiqueta de "adolescente prodígio" e de estar ao lado da elite do desporto, o jovem de 15 anos responde simplesmente: "Gosto."

"Não me sinto pressionado... Não tenho medo de jogar com gente boa", disse ele.

"Ninguém me pressionou e tenho muita sorte por ter muitas pessoas boas à minha volta que me ajudam a apoiar-me e a manter-me na linha."

Continuar na escola

É uma atitude que ajuda Ratchanon a dar um passo de cada vez. Para não apressar o salto para o futebol profissional, ele está focado em terminar a escola com sucesso.

Ratchanon já sonha em estudar física numa faculdade nos EUA, mantendo o seu equilíbrio no golfe. Ele quer seguir o exemplo de Colin Morikawa e da tailandesa Patty Tavatanakit, que se formaram na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e na UCLA, respetivamente, antes de chegarem à glória.

"Vi muitos jogadores tailandeses se tornarem profissionais cedo, mas agora acho que muita gente sabe que vale a pena ir para a faculdade", disse ele.

"Se nos tornarmos profissionais, esta é a nossa vida. Não podemos voltar atrás."

