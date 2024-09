"O estilo de vida que antes apreciávamos aqui desapareceu": Helene causa estragos no oeste da Carolina do Norte.

No sábado de manhã, ele entrou em seu veículo e iniciou sua viagem em direção à residência de seus pais, localizada em um lugar pitoresco nas montanhas da Carolina do Norte, entre Spruce Pine e Little Switzerland. Esta área, tipicamente isolada e tranquila, fica a cerca de uma hora de distância de Asheville.

Como Perkins compartilhou em uma postagem, "Este lugar abençoado nas montanhas é a casa dos meus pais. Em circunstâncias normais, a área é tão encantadoramente isolada." Ele continuou, "Sem meu conhecimento, Helene havia deixado ruína e destruição em seu rastro neste belo e isolado local. Estradas, casas e redes de utilidades estavam em ruínas, deixando a área completamente cortada de recursos em todas as direções."

A devastação causada por Helene tirou pelo menos 93 vidas em toda a região sudeste dos Estados Unidos, de acordo com a contagem da CNN. A Carolina do Norte foi uma das mais atingidas, com enchentes contínuas transformando estradas em rios, deixando muitos necessitados de itens essenciais e colocando uma pressão nos recursos do estado.

O governador Roy Cooper descreveu a situação como "uma das piores tempestades da história moderna". Embora a ajuda tenha sido enviada, um número impressionante de 280 estradas permaneceu fechada devido ao desastre, dificultando que os esforços de socorro chegassem às áreas afetadas, Cooper mencionou.

Percebendo a extensão da devastação, Perkins estacionou seu veículo perto de uma rodovia fechada na base da montanha e começou a caminhar em direção à casa de seus pais.

"Explorei todas as rotas fora de estrada que consegui, mas não importava onde eu fosse, as estradas estavam obstruídas por deslizamentos de terra ou tinham desabado, ou estavam cobertas por deslizamentos de terra profundos", Perkins explicou. "À medida que avançava, encontrei várias pessoas presas pela rodovia alagada. Por mais de três horas e meia, caminhei 11 quilômetros e subi 2.200 pés para finalmente chegar à casa dos meus pais."

Aliviado por encontrar seus pais em segurança, Perkins expressou seu alívio. "Nunca me senti tão grato por testemunhar a bem-estar de alguém", ele expressou, acrescentando que seus pais, ambos com mais de 70 anos, exibiram uma notável resiliência.

Perkins informou à CNN que seus pais tinham comida suficiente, mas estavam ficando sem água. Ele também estimou que a restauração de energia levaria semanas em sua região.

Após confirmar a segurança de seus pais, Perkins decidiu retornar à base da montanha. A névoa e a chuva se instalaram, e ele não queria esgotar os suprimentos de seus pais. No caminho de volta, ele teve a sorte de conseguir uma carona em uma parte não danificada de uma estrada com um membro da comunidade.

A comunidade, disse ele, foi incrivelmente solidária, refletindo o verdadeiro espírito da hospitalidade do Sul.

Sua mãe conseguiu lhe enviar uma mensagem no domingo, concentrando-se em adquirir suprimentos para seus vizinhos.

"Estou ainda tentando entender a magnitude deste desastre. A energia pode demorar semanas. Não consigo entender quanto tempo a DOT (Departamento de Transportes) levará para consertar as estradas de montanha sinuosas", Perkins concluiu.

‘A vida que construímos aqui não existe mais’

Em McDowell County, vizinho, além de Buncombe County e da cidade de Asheville devastada pelas enchentes, pelo menos 30 vidas foram perdidas devido à tempestade.

Foram realizadas mais de 20 resgates aéreo em McDowell County desde a manhã de sábado, informou o departamento de gerenciamento de emergências do condado em um comunicado de sábado.

As chuvas torrenciais fizeram com que o rio Swannanoa transbordasse, causando enchentes em McDowell County, bem como em outras áreas da região.

Jim e Allie Bourdy haviam se mudado recentemente para a casa de Beacon Village, aconchegada ao lado do rio, quando o rio Swannanoa ultrapassou suas margens e destruiu tudo o que eles possuíam.

"Perdemos tudo", informou Jim Bourdy à CNN no domingo. "Perdemos nossos dois carros e uma pequena utilidade-camper. A vida que construímos aqui agora é uma memória."

Tentativas de evacuação na sexta-feira à noite foram infrutíferas devido às enchentes, disse Boudy. Presos em casa com seu cachorro, Piper, eles tentaram reunir suprimentos e elaborar um plano.

Em breve, porém, a água começou a entrar em sua casa. "Estávamos em nossa varanda da frente quando a água chegou à altura da cintura", disse Bourdy, agora carregando Piper nas costas.

À medida que a água subia cada vez mais, a única opção de sobrevivência era subir no telhado do vizinho, que era ligeiramente mais baixo que o deles. Depois de subir no telhado, eles ligaram para o 911, mas foram informados de que nenhuma equipe de resgate poderia alcançá-los.

Aproximadamente uma hora depois, um vizinho de uma missão de resgate em kayak os levou para terra seca, salvando-os de um desastre iminente.

Bourdy descreveu suas emoções imediatas ao alcançar a segurança, "No momento em que pisei na terra seca, soube que as três coisas que realmente importam na minha vida são minha esposa, meu cachorro e o amor que temos um pelo outro."

Após uma noite em um abrigo, Bourdy voltou ao seu lar destruído no domingo para salvar o que pôde de suas posses, mas acabou tendo que descartar a maioria delas.

"Tudo foi simplesmente varrido, não foi? A água da enchente chegou às calhas", ele disse.

"Estamos sem energia, sem água corrente e sem sinal de celular"

Apegando-se a alguns toras de lenha, Meredith Keisler, uma enfermeira de uma escola local em Asheville, falou com a CNN: "Consegui essa lenha porque temos uma grelha, para fazer uma fogueira, para cozinhar alguma comida."

"Nunca vi nada assim antes", continuou Keisler, "sem energia, água ou sinal de celular aqui."

Parece que muitos na comunidade compartilham esse sentimento.

Michelle Coleman, à frente de uma organização local de alcance religioso, Asheville Dream Center, compartilhou um sentimento semelhante com a CNN: "Nunca vi Asheville nesse estado antes. Esta é a coisa mais devastadora que já testemunhei em nossa cidade."

" Nossa oração é que as pessoas não percam a esperança porque nossa comunidade está se unindo. Asheville é uma comunidade resistente", acrescentou Coleman.

Gary O'Dell, um veterano deficiente da Guerra do Vietnã, conseguiu deixar sua casa em East Asheville pela primeira vez no domingo devido aos escombros. No entanto, ele enfatizou: "Os vizinhos têm sido fantásticos. Temos um ótimo bairro."

O'Dell compartilhou que tem dividido seu tanque de oxigênio com um vizinho. "Meu vizinho acabou de oxigênio, pior do que eu", disse O'Dell, lutando contra câncer de pulmão. Ele também mencionou que sua filha perdeu a casa devido às enchentes.

"Tem tanta gente pior do que eu. Nós somos sortudos, ainda temos nossa casa e estamos secos e seguros", acrescentou O'Dell.

Lucy Tavernier, parte de uma equipe ajudando na limpeza, descreveu a área como "parecendo o fundo de um rio".

"Tudo está coberto de lixo, árvores e lama, e fede", ela comentou.

Na sua frente, Tavernier lembrou ter visto o que ela acreditava serem itens de uma loja que costumava visitar nas proximidades. Ela acredita que o local possa ter sido levado pela tempestade.

CNN's Sara Smart, Isabel Rosales, Rafael Romo, Jade Gordon, Sharif Paget, Ashley R. Williams, Raja Razek e Zoe Sottile contribuíram para esta reportagem.

