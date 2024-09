O estado das pontes na Alemanha é bastante decepcionante.

No início da madrugada de 3h, uma parte da ponte Carolabridge na área central de Dresden desabou. Cerca de 100 metros da ponte mergulharam no rio Elba durante as primeiras horas de quarta-feira. Felizmente, não houve vítimas: o último bonde a cruzar a ponte havia feito isso há apenas dez minutos.

Mas como isso aconteceu e quão seguras são as pontes da Alemanha? Os desabamentos de pontes são raros, de acordo com Frank Jansen, membro da Associação dos Engenheiros Alemães (VDI), falando na RTL. "As pontes que precisam de manutenção são fechadas temporariamente. Não teria nenhum problema em atravessar uma ponte alemã; elas são confiáveis."

As pontes alemãs são confiáveis, mas muitas delas estão em más condições. Pelo menos 4.000 pontes nas autoestradas estão em tão más condições que precisam de renovação ou substituição, de acordo com o Ministério dos Transportes. No entanto, provavelmente há ainda mais: três vezes mais, cerca de 11.000, segundo a BUND, que examinou as figuras do ministério.

Aproximadamente metade das 25 pontes mais altas do país está em condições críticas, de acordo com a Associação Federal para a Manutenção de Estruturas de Concreto. Entre as pontes rodoviárias, cerca de metade está em más condições, como identificou o Instituto Alemão de Assuntos Urbanos em uma pesquisa entre os municípios no ano anterior.

Graus de Condição da Ponte TÜV

As pontes são regularmente avaliadas quanto à integridade estrutural, capacidade de carga e segurança do trânsito. As inspeções básicasoccorrem a cada três anos, enquanto as inspeções principais ocorrem a cada seis anos.

Durante as inspeções da TÜV da ponte, elas recebem notas com base em sua condição, que variam de 1 (excelente) a 4 (pobre). A ponte Carolabridge em Dresden também recebeu inspeções regulares. A última inspeção principal foi realizada três anos atrás, e ela havia recebido uma nota de condição de 3,4 - insatisfatória, de acordo com o resumo do Instituto Federal de Pesquisas Rodoviárias (BASt). Das 40.000 pontes federais, 200 tinham notas entre 3,5 e 4,0 no último relatório de condição.

Tinha sido reconhecido que a ponte Carolabridge precisava de renovação. Algumas seções da ponte já haviam sido renovadas parcialmente nos últimos anos, e a seção desabada estava prevista para renovação no ano seguinte.

Há diretrizes rigorosas para as inspeções de pontes, explica o engenheiro Jansen. Elas são especialmente rigorosas para os inspetores. "Apenas para acessar as estruturas maiores, é necessário o uso de plataformas elevatórias ou estruturas de acesso especiais."

Mesmo a ponte Carolabridge de Dresden é decades old: "Uma das estruturas pioneiras dos primeiros tempos, com falhas que conhecíamos, mas não esperávamos que desabasse", explica Steffen Marx, professor de engenharia civil na TU Dresden, na ntv. "Muitas estruturas construídas mais tarde têm designs diferentes e são melhor construídas." Marx defende um maior investimento na preservação a longo prazo.

Sobrecarga de Pontes Mais Velhas

O problema com as pontes mais antigas também reside em sua sobrecarga. É por isso que elas não duram tanto quanto o planejado: em vez de 80, apenas 60 anos. "Principalmente as estruturas dos primeiros tempos estão todas muito sobrecarregadas devido a um aumento desproporcional no trânsito que essas pontes nunca foram projetadas para suportar", diz o especialista Marx. A rede rodoviária e as pontes foram desenvolvidas para menos trânsito e veículos mais leves na época.

As pontes atuais devem suportar muito mais trânsito de caminhões e carga pesada. A tensão aumentou significativamente, observa Heinrich Bökamp, presidente da Câmara Federal de Engenheiros, na RTL. A sobrecarga de ultrapassagens de caminhões, deslocamento de carga e trânsito está muito além dos valores anteriormente aceitáveis.

A Ponte Mais Ruim da Alemanha

A ponte mais ruim da Alemanha é a ponte Moseltal perto de Winningen perto de Coblença: 136 metros de altura, a segunda ponte de autoestrada mais alta do país. Nos últimos 50 anos, ela sofreu muito desgaste, principalmente devido ao aumento do trânsito de mercadorias e pesado. Como resultado, ela tem rachaduras e precisa urgentemente de renovação.

O BASt deu à ponte uma nota de 3,5. Seu índice de carga portante, que representa a capacidade de uma ponte suportar cargas de trânsito, está categorizado no nível mais baixo 5. Isso significa que a ponte precisa ser substituída a longo prazo.

Para evitar desabamentos, os veículos só são permitidos a passar pela ponte lentamente, os caminhões devem manter uma distância mínima de 50 metros e os transportes pesados estão proibidos. A renovação está prevista para começar neste ano.

Falta de Fundos e Pessoal

Assim como a ponte Moseltal, muitas pontes estão à espera de modernizações, e mais são adicionadas à lista. Vários fatores dificultam o progresso, como processos de planejamento demorados, escassez de mão de obra qualificada na construção e falta de recursos financeiros - tanto no nível federal quanto municipal. As renovações são caras.

Por exemplo, em Dresden, a situação financeira é bastante precária. A cidade está com mais de 45 milhões de euros a menos neste ano.

Inicialmente, o Ministro Federal dos Transportes Volker Wissing havia expressado a intenção de renovar 400 pontes em autoestradas e rodovias federais anualmente a partir do próximo ano, o dobro do número anterior. No entanto, a Corte dos Auditores Federais duvida dessa possibilidade, já que a empresa de autoestradas precisa de pessoal e financiamento adicional. Ela afirma que a empresa de autoestradas federais concluiu apenas cerca de 240 projetos no ano passado, mas são necessários o dobro.

O orçamento do próximo ano também parece apertado: a autoridade rodoviária está faltando 600 milhões de euros, até mesmo para a manutenção de pontes. Os atrasos podem ocorrer. A autoridade rodoviária alerta que o objetivo definido por Wissing pode não ser alcançado devido à falta de fundos.

Apesar das inspeções regulares e do sistema de classificação em vigor para pontes, o professor de engenharia civil Steffen Marx defende um maior investimento na preservação a longo prazo, uma vez que muitas pontes mais antigas, como a Ponte Carolabridge em Dresden, apresentam falhas e são suscetíveis a colapsos devido ao excesso de peso e ao aumento desproporcional do tráfego para o qual não foram projetadas. A Ponte Carolabridge, que recebeu uma classificação de condição de 3,4 na última grande inspeção, estava prevista para reforma no ano seguinte.

A falta de recursos e pessoal tanto no nível federal quanto municipal está impedindo o progresso nas reformas de pontes. Por exemplo, Dresden está com mais de 45 milhões de euros a menos neste ano, e o objetivo do Ministro Federal dos Transportes Volker Wissing de renovar 400 pontes anualmente a partir do próximo ano pode não ser alcançado devido a escassez de recursos financeiros.

Portanto, é fundamental considerar um investimento substancial na infraestrutura, especialmente na manutenção e reforma de pontes, para garantir a segurança e a durabilidade das pontes da Alemanha e prevenir incidentes futuros como o colapso da Ponte Carolabridge.

