- O espetáculo de fogos de artifício da Pironale de Berlim começa de novo.

Após um ano de hiato, os mestres de fogos de artifício internacionais estão prontos para competir pelo espetáculo pirotécnico mais impressionante no festival Pyronale, no Maifeld do Estádio Olímpico em Berlim. Este evento, marcado para os dias 30 e 31 de agosto (sexta e sábado), é previsto para atrair uma multidão de espectadores.

Esta 16ª edição contará com seis equipes de "artistas de fogos de artifício internacionais de elite" de Finlândia, Canadá, Holanda, Romênia, Polônia e Reino Unido.

Seus espetáculos serão avaliados por um painel de jurados composto por profissionais, artistas e celebridades, incluindo, pela primeira vez neste ano, a renomada chef de TV Sarah Wiener (62).

Cada equipe apresentará um espetáculo em três segmentos em ambos os dias, começando por volta das 21h. Eles começarão com uma exibição de fogos de artifício que incorpora uma esquema de cores específico (esta ano: roxo-verde), depois sincronizarão sua exibição com música pré-gravada e, finalmente, Performarão ao som de uma seleção de suas peças clássicas preferidas. O evento utilizará cerca de seis toneladas de material.

O prefeito de Berlim, Kai Wegner (CDU), é esperado para assistir à cerimônia de abertura na sexta-feira à noite. Wegner também serve como patrono do evento. Os ingressos começam a partir de 29 euros.

Infelizmente, o Pyronale foi adiado no ano passado devido a obras de manutenção no local. O último espetáculo de fogos de artifício ocorreu em 2022, apesar do período de seca.

