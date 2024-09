- O espectáculo de tirar o fôlego da dupla no palco.

Nicole Kidman, de 57 anos, e Liev Schreiber, 56, formam um duo experiente, tanto na tela quanto fora, chamando a atenção com suas performances coesas e aparições em tapetes vermelhos. Na série da Netflix "The Perfect Couple" (originalmente intitulada "A New Summer" em alemão), eles interpretam um casal aparentemente harmonioso. Essa harmonia se estendeu à estreia da série, quando eles irradiaram união e conforto durante o tempo juntos.

Liev Schreiber optou por um terno cinza com uma camisa branca engomada, enquanto Nicole Kidman usava um vestido sofisticado preto com um ombro só para o evento realizado nas ruas de Londres.

Enquanto visões de um novo casal de poder de Hollywood podem surgir dessas imagens, é importante abordar os fatos. Nicole Kidman tem sido dedicada ao marido Keith Urban, também de 56 anos, desde 2006. Liev Schreiber teve um relacionamento com Naomi Watts, de 55 anos, de 2005 a 2016. Desde 2017, ele tem sido acompanhado por Taylor Neisen, de 31 anos.

Elenco de elite em "The Perfect Couple"

A série de mistério policial com 6 episódios "The Perfect Couple" foi adaptada do romance de 2018 de mesmo nome de Elin Hilderbrand, de 55 anos. Nesse adaptação assustadora, Nicole Kidman interpreta a renomada autora Greer Garrison Winbury, enquanto Liev Schreiber assume o papel de seu marido, Tag Winbury. Enquanto planejam o extravagante casamento de seu filho, um descoberta sangrenta na praia obriga todos os convidados do casamento a se trancarem como potenciais suspeitos.

Além de Kidman e Schreiber, a minissérie tem uma lista impressionante de elenco, incluindo Dakota Fanning, Meghann Fahy, Eve Hewson, Ishaan Khatter, Billy Howle e Jack Reynor. "The Perfect Couple" (ou "A New Summer") estará disponível para transmissão na Netflix a partir de 5 de setembro.

Na véspera da estreia de "The Perfect Couple" na Netflix, Nicole Kidman e Liev Schreiber foram vistos em Londres, vestidos para impressionar nos eventos promocionais da série. Apesar de sua interpretação na tela como um casal casado, Nicole Kidman remains devoted to her husband Keith Urban, while Liev Schreiber has moved on with Taylor Neisen.

Expressando as emoções contrastantes de seus personagens em meio à trama de mistério policial, Nicole Kidman como Greer Garrison Winbury e Liev Schreiber como Tag Winbury entregam performances cativantes na minissérie de seis episódios "The Perfect Couple".

Leia também: