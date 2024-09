- O esforço da humanidade - A sonda Polaris Dawn despeja-se

Quatro aventureiros espaciais iniciaram uma expedição ousada. A iniciativa "Polaris Dawn", financiada por particulares, visa impulsioná-los a uma distância impressionante de 1.400 quilômetros de nosso planeta Terra. De acordo com a empresa espacial SpaceX, esta é a distância mais longa que os humanos percorreram desde as missões Apollo à Lua nos anos 70. Para referência, a Estação Espacial Internacional (ISS) paira a uma altitude de cerca de 400 quilômetros.

O empresário bilionário Jared Isaacman lidera esta missão, colaborando com o fundador da SpaceX, Elon Musk, que permaneceu em solo firme. Isaacman, junto com os astronautas privados Kidd Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon, decolou a bordo de uma cápsula Crew Dragon em um foguete Falcon 9 a partir do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida.

Após uma trajetória de 12 minutos, o último estágio do foguete se separou da cápsula Dragon a uma altitude de 215 quilômetros e uma velocidade próxima a 28.000 quilômetros por hora - um espetáculo fascinante que a SpaceX transmitiu ao vivo, exibindo o spacecraft flutuando tranquilamente sobre a Terra contra o radiante fundo do sol.

Em uma missão "por toda a humanidade"

"Hoje, vocês iniciam uma jornada que não é apenas para vocês, mas para toda a humanidade", disse o diretor de lançamento da SpaceX, Frank Messina, à tripulação. "Ao olhar para a Estrela do Norte, lembrem-se de que a sua coragem ilumina o caminho para futuros pioneiros. Confiamos nos seus talentos, na sua bravura e na vossa colaboração para concretizar esta missão."

"Entendido", presumivelmente Isaacman, o comandante da missão, reconheceu, expressando gratidão pelas palavras gentis de Messina. "Agradecemos e agora estamos prontos para nos sentar e trabalhar." A cápsula Crew Dragon, com cerca de oito por quatro metros de tamanho, pode acomodar até sete pessoas por um máximo de dez dias. O descanso é assegurado nas cadeiras e um banheiro com cortina de privacidade fica localizado na parte traseira.

Passeio espacial a 700 quilômetros de altitude

Esta missão envolve um passeio espacial a cerca de 700 quilômetros de altitude, durante o qual a empresa espacial privada Axiom Space realizará testes em um novo traje espacial para atividades extraveiculares. Batizado de "primeiro passeio espacial comercial" no site do projeto, esta empreitada apresenta um traje que oferece superior mobilidade e recursos como uma exibição de capacete integrado, câmera e novos materiais para regulação ótima de temperatura no frio vácuo do espaço.

Ventura arriscada

Os passeios espaciais introduzem riscos mais elevados em comparação com estar abrigado em uma spacecraft. A orientação em microgravidade prova ser desafiadora, enquanto o equipamento deve compensar oscilações consideráveis de temperatura, fornecer oxigênio e proteger contra radiação. Perigos graves surgem quando os suprimentos de oxigênio falham ou um astronauta fica separado da spacecraft. Normalmente, os passeios espaciais envolvem tarefas de manutenção ou experimentos, mas para missões lunares e marcianas, eles são essenciais.

A SpaceX emprega esses trajes para futuras missões à Lua e Marte. Os astronautas privados, além de testar seu traje e realizar estudos sobre os efeitos da viagem espacial e da radiação na saúde humana, conduzirão experimentos aplicando o sistema de comunicação por laser da tecnologia de internet via satélite Starlink da SpaceX.

"Construir uma base lunar e uma metrópole marciana envolve milhões de trajes espaciais", visualiza o projeto. "O desenvolvimento deste traje e a coordenação de passeios espaciais são avanços integrais para um projeto de traje escalável para futuras missões de longo prazo à medida que a humanidade se expande por vários planetas." Uma colônia marciana - a aspiração final da agência espacial norte-americana NASA. Com o programa "Artemis", ela busca trazer humanos de volta à Lua pela primeira vez em mais de meio século, estabelecendo uma base lá para preparar missões marcianas. No entanto, devido a complicações com foguetes e spacecraft, a NASA teve que adiar o sobrevoo lunar tripulado da missão "Artemis 2" de novembro de 2024 para setembro de 2025 e o pouso lunar tripulado da "Artemis 3" para setembro de 2026.

Viagem a Marte em 2026 - empreendimento de Musk

O CEO da SpaceX, Elon Musk, no entanto, visa embarcar na longa peregrinação a Marte já no próximo ano - inicialmente sem astronautas. "A primeira spacecraft com destino a Marte será lançada dentro dos próximos dois anos durante a próxima janela de alinhamento Terra-Marte", compartilhou Musk em sua plataforma X. Esta iniciativa testará a viabilidade dos pousos em Marte. "Se bem-sucedida, as primeiras missões tripuladas a Marte começarão em quatro anos", acrescentou Musk. Ele fervorosamente acredita na possibilidade de uma cidade auto-suficiente em Marte em 20 anos.

