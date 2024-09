- O epidemiologista Hendrik Streeck está a candidatar-se a um lugar no Bundestag.

Ilustre virologista Hendrik Streeck concorre a uma cadeira no Bundestag. O quarentão de 47 anos garantiu uma vitória na associação distrital de Bonn do CDU, servindo como candidato local dos Democratas Cristãos para as eleições federais de 2025. De acordo com um representante do partido, Streeck recebeu uma impressionante 71,7% dos votos. Assim, ele pode concorrer como candidato direto do CDU no distrito de Bonn. Streeck conseguiu superar o chairman distrital do CDU, Christoph Jansen.

"Nossa cidade precisa de uma figura proeminente em Berlim novamente, alguém que entenda os desafios atuais e implemente estratégias adequadas", comentou Streeck. "Estamos enfrentando uma eleição crítica, não apenas para Bonn, mas para toda a Alemanha. É crucialbridge as divisões sociais, combater o populismo e reviver a fé em nossas instituições democráticas."

Streeck serve como diretor do Instituto de Virologia do Hospital Universitário de Bonn. Durante a pandemia de COVID-19, ele ganhou fama através de várias aparições na mídia, onde ofereceu perspectivas equilibradas sobre o vírus. Ele enfatizou a importância de não subestimar nem exagerar o vírus.

Um distrito mergulhado na história

Antes da pandemia, Streeck já havia se tornado membro do CDU, como ele mesmo afirmou. Seus planos de concorrer ao Bundestag foram revelados em novembro de 2023.

As eleições federais estão previstas para o final de setembro de 2025. Nas eleições federais de 2021, a candidata do Partido Verde, Katrin Babette Uhlig, venceu o distrito de Bonn. No entanto, este distrito tem significado histórico para o CDU - Konrad Adenauer já foi eleito lá.

A vitória de Streeck na associação distrital de Bonn do CDU chamou a atenção, uma vez que ele busca representar os Democratas Cristãos no distrito de Bonn nas próximas eleições federais. O CDU, como um partido político significativo na Alemanha, apoiará fortemente a campanha de Streeck devido à importância histórica do distrito de Bonn, onde figuras notáveis como Konrad Adenauer já foram eleitas.

Leia também: