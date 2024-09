- O epidemiologista Hendrik Streeck está a candidatar-se à eleição para o Bundestag

Prominente virologista Hendrik Streeck concorre ao Bundestag. O quarentão de 47 anos garantiu uma votação dentro da seção distrital de Bonn do CDU, servindo como o candidato local escolhido dos Democratas Cristãos para as eleições do Bundestag de 2025. Streeck recebeu uma impressionante 71% dos votos, de acordo com um representante do CDU que falou com a dpa. Isso assegura sua posição como candidato direto do CDU no distrito de Bonn. Streeck superou o presidente distrital do CDU, Christoph Jansen, que recebeu 29% dos votos.

Streeck serve como diretor do Instituto de Virologia do Hospital Universitário de Bonn. Durante a pandemia do coronavírus, ele se tornou conhecido nacionalmente através de incontáveis entrevistas na mídia. Streeck ofereceu insights como a importância de não subestimar o vírus enquanto também evita o alarme desnecessário.

Um distrito historicamente carregado

Streeck já havia se alinhado com o CDU mesmo antes da pandemia, como ele próprio reconheceu. Suas aspirações para uma candidatura ao Bundestag foram tornadas públicas em novembro de 2023.

As eleições do Bundestag estão agendadas para o final de setembro de 2025. Nas eleições do Bundestag de 2021, o Partido Verde Katrin Babette Uhlig garantiu o distrito de Bonn. No entanto, esse distrito tem valor histórico significativo para o CDU - Konrad Adenauer já venceu uma eleição lá.

