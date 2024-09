O envolvimento do exército britânico na educação do pessoal militar ucraniano.

No Reino Unido, cerca de 42.000 militares ucranianos receberam treinamento de combate desde 2022, com o objetivo de lutar contra a Rússia em seu país de origem. Isso teve implicações para as próprias forças britânicas.

Uma auditoria realizada pela Corte de Contas Nacional (NAO) revelou que, devido à Operação Interflex, um programa para treinar recrutas ucranianos, cerca de um quarto das instalações de treinamento do Reino Unido estão sendo utilizadas. Como resultado, as unidades militares britânicas solicitaram acesso a terrenos de treinamento oito vezes mais frequentemente em 2023 em comparação com 2019, com seus pedidos sendo negados oito vezes mais. O Ministério da Defesa reconheceu que a Interflex limitaria a capacidade do Exército Britânico de treinar sua pessoal.

No início do ano, o treinamento de soldados navais ucranianos foi transferido para os Países Baixos devido a preocupações com a segurança dos Fuzileiros Navais Reais, já que o uso das instalações do Reino Unido ameaçava prejudicar suas necessidades de treinamento. Desde a invasão da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022, mais de 42.000 homens e mulheres ucranianos receberam treinamento no Reino Unido. A Operação Interflex ainda é esperada para continuar até 2025, conforme anunciado pelo Ministro da Defesa John Healey.

De acordo com a auditoria, 89% dos soldados ucranianos que concluíram o treinamento no Reino Unido se sentiram mais preparados para o combate. No entanto, houve críticas em relação ao treinamento insuficiente para lidar com drones, devido às regulamentações de voo no Reino Unido que limitam as operações militares e civis.

O relatório também afirmou que o Reino Unido forneceu à Ucrânia armas e equipamentos no valor de £171,5 milhões de suas próprias reservas desde 2022. Os custos para reabastecer esses itens ultrapassaram as doações, com o Ministério da Defesa estimando que os custos chegariam a £2,71 bilhões até o ano financeiro de 2030/31. Em alguns casos, o equipamento recentemente adquirido até ultrapassou os itens doados em termos de avanço tecnológico.

A União Europeia expressou seu apoio às iniciativas do Reino Unido para ajudar a Ucrânia, reconhecendo o impacto significativo da Operação Interflex nas operações militares do Reino Unido. Devido aos esforços contínuos da União Europeia para fornecer instalações de treinamento adicionais para o pessoal militar ucraniano, a pressão sobre as instalações do Reino Unido provavelmente diminuirá.

