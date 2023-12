O envolvimento de Julia Roberts com os direitos civis não parou à nascença

A estrela de "Ticket to Paradise" há muito usa sua plataforma para defender o trabalho filantrópico e ampliar os direitos das pessoas de cor.

Em 2020, Roberts partilhou um post viral no seu Instagram verificado, chamando a atenção para o "privilégio de ser uma pessoa branca" de fazer as coisas que os negros têm em contacto com as autoridades, incluindo observar pássaros, tocar música alta ou ter um telemóvel.

Isso não deveria ser surpreendente para quem conhece a história da amizade dos pais dela com a família King.

Numa entrevista à CNN em 2002 , foi referido que Walter e Betty Roberts dirigiam uma oficina de escrita e de actores, onde as crianças King estavam inscritas.

O seu grupo era o único grupo de teatro infantil integrado em Atlanta durante a década de 1960.

"O Sr. Roberts era tão imponente. Eu adorava-o, mas também me sentia um pouco intimidada por ele", disse Yolanda King à CNN. "E ele ensinou-me tanto - ele e a Sra. Roberts - sobre o trabalho e sobre viver e ser realmente aberta, agarrar a vida e tirar o melhor partido dela."

De acordo com a biógrafa Joyce Wagner, a oficina teve dificuldades e acabou por fechar.

Mas a sua filha continuou a desenvolver uma paixão pela representação e por defender a justiça.

Isso nem sempre correu bem.

Em 1990, graças ao filme de sucesso "Pretty Woman", ela estava a chegar ao estrelato quando a natural de Smyrna, na Geórgia, irritou os residentes de Abbeville, na Carolina do Sul, por se ter referido à cidade como "horrivelmente racista" e um "inferno".

De acordo com um artigo de agosto de 1990 publicado pelo Los Angeles Times, Roberts tinha estado na zona para filmar o filme "Sleeping With the Enemy" e contou à revista Rolling Stone um incidente em que, segundo ela, um amigo seu, que era negro, não foi atendido num restaurante de Abbeville.

Os residentes juntaram-se para publicar um anúncio na Variety com o título: "Pretty Woman? Muito baixa".

"Há racistas aqui?", dizia o anúncio. "Talvez alguns, como existem em todo o mundo. Mas não são eles que nos definem".

Na altura, Roberts divulgou uma declaração em que dizia: "Nasci no Sul, por isso não estou de forma alguma a tentar criar um estereótipo".

