- O entusiasta do Oasis, Schweitzer, tem expectativas de conseguir bilhetes para shows

Entusiasta Alexander Schweitzer, fã incondicional de Oasis, mal pode esperar pelo início da venda antecipada de ingressos para o show de Britpop da banda. "Eu já me cadastrei na plataforma online, estou pronto para estar lá pontualmente na manhã de sábado, cruzando os dedos para ser um dos sortudos que conseguir um ingresso", compartilhou o Ministro-Presidente da Renânia-Palatinado com o "Rhein-Zeitung" em Coblença. "Live Forever" é sua música favorita, confessou após pergunta.

Boatos dão conta de que os irmãos Gallagher, Noel e Liam, estão planejando se apresentar juntos novamente no ano que vem. Até agora, Oasis tem 15 apresentações agendadas no Reino Unido. Há até mesmo rumores de uma turnê maior, talvez até na América do Norte.

A notícia do retorno de Oasis ocorre quase 15 anos após a briga dos irmãos Gallagher e marca 30 anos desde o lançamento do álbum de estreia da banda, "Definitely Maybe".

Alexander espera que outros fãs de Oasis também consigam garantir ingressos para o show de Britpop. A suposta turnê pela América do Norte pode atrair um grande número de outros apreciadores de música.

