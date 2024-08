O enigmático associado do fundador do Telegram atraiu a atenção.

No mundo da tecnologia, a surpresa desta semana: Pavel Durov, o bilionário fundador do aplicativo de mensagens Telegram, foi detido pela polícia. Ele foi detido no sábado no aeroporto de Paris-Le Bourget, após descer de seu jato particular. Ele foi solto na quarta-feira à noite, mas ainda pode enfrentar acusações, com uma audiência judicial iminente.

A promotoria de Paris acusa Durov de vários crimes, incluindo envolvimento em fraude, tráfico de drogas e disseminação ilegal de material de exploração sexual infantil no Telegram, com uma pena potencial de até 20 anos de prisão.

No entanto, uma intriga adicional tem causado burburinho online. Em relação à detenção de Durov, uma jovem mulher que estava com ele teria desaparecido sem deixar vestígios.

A identidade dela é Julia Wawilowa: uma personalidade de streaming de 24 anos e influenciadora de criptomoedas, com cerca de 32.000 seguidores no Instagram.

Conexões familiares cortadas

Os detalhes da relação de Wawilowa e Durov permanecem incertos. Alguns usuários das redes sociais sugerem que eles são um casal, enquanto outros especulam que Wawilowa pode ser uma agente que ajudou as autoridades francesas a acessar Durov. No entanto, não há dados concretos para apoiar essas teorias.

No entanto, fica claro que Wawilowa e Durov tiveram contato anterior e viajaram juntos, de acordo com Baptiste Robert, um analista de dados, que apresentou evidências em uma série de tuítes. Robert especulou que Durov tem sido vigiado por várias agências de segurança há muito tempo, e Wawilowa pode ter feito parte disso. "É difícil estabelecer se suas postagens contribuíram diretamente para a prisão dele", disse Robert ao The New York Post, mas "se você a seguisse nas redes sociais, poderia facilmente monitorar os movimentos de Durov".

Antes de seu desaparecimento, Wawilowa postou fotos e vídeos de atividades ao ar livre no Azerbaijão no Instagram, na semana passada. Robert afirma que Durov também esteve recentemente no Azerbaijão. Além disso, o jato particular de Durov partiu de Baku, a capital do Azerbaijão, antes de pousar em Paris. Esses detalhes alimentaram rumores de que Durov teria se encontrado com o presidente russo Vladimir Putin, que também estava em Baku na época. No entanto, o Kremlin nega isso.

Historicamente, as relações entre Rússia e o fundador do Telegram, Pavel Durov, têm sido tensas, principalmente devido a debates sobre censura, controle de informações e vigilância. Em exílio desde 2014, o último local conhecido de Durov era Dubai. Era de conhecimento público que as autoridades francesas estavam procurando Durov, mas o motivo de sua visita a Paris no sábado passado permanece desconhecido.

Até agora, o paradeiro de Wawilowa permanece desconhecido. Seus pais russos confirmaram

