- O enigma que envolve os trajes de Halloween de Heidi Klum e Tom Kaulitz se revela

Heidi Klum recentemente comemorou o aniversário do seu marido Tom Kaulitz e do seu irmão gêmeo Bill com uma festa luxuosa. Mas depois deste evento em 1º de setembro, todas as indicações apontam para o dia mais esperado de Klum - o Halloween.

Todos os anos, as especulações em torno do seu figurino colocam a internet em chamas. Não é surpresa então que ela já está deixando pistas para os seus fãs. Na sua conta do Instagram, a supermodelo compartilhou uma prévia do que promete ser mais um figurino elaborado. Um formato redondo e esculpido, semelhante a um tanque, com espinhos e duas aberturas para as pernas, pode ser visto no breve clipe que ela postou. Ela legendou a publicação misteriosa com "Heidi Halloween está tomando forma" e acrescentou dois emojis de fantasma.

Uma empreitada conjunta novamente

Ou Heidi Klum ou o seu marido vestirão uma barriga com casca dura para o Halloween em 31 de outubro. Klum confirmou que o seu figurino para este ano também será uma empreitada conjunta, o que significa que os seus figurinos combinam entre si. Há também outra pista: falando sobre uma foto de um olho de vidro, ela disse: "Eu vejo uma pista do que vem em 31 de outubro".

Desde 2018, o casal tem roubado a cena com um figurino de casal para todas as festas de Halloween: eles foram Ogre Fiona e Shrek, Alien (Klum) e um astronauta ensanguentado (Kaulitz), um pescador (Kaulitz) e um verme gigante (Klum). No ano passado, Heidi Klum deixou todos boquiabertos como um pavão brilhante com penas humanas feitas de dançarinos do Cirque du Soleil, acompanhada por um sorvete de pavão gigante (Kaulitz).

Heidi Klum, a "Rainha do Halloween"

Heidi Klum tem organizado a sua festa de Halloween icónica com vários famosos desde 2000. Na verdade, ela foi coroada "Rainha do Halloween" pela Associação do Halloween em 2018. Ao longo dos anos, ela tem se transformado em vários personagens, como Cleópatra, uma borboleta colorida e até mesmo um corvo.

Os seus figurinos exigem meses de planejamento meticuloso: Klum começa a planejar para o ano seguinte já em 1º de novembro. Vários designers de figurino trabalham incansavelmente nas semanas finais antes do Halloween, assegurando que a visão da anfitriã seja concretizada. A grande revelação só acontece na noite de Halloween.

Instituiu o processo de figurino cedo, Klum compartilhou no Instagram que "Heidi Halloween está tomando forma", sugerindo que este ano será mais uma empreitada conjunta com o seu marido. O Instagram é realmente um ótimo lugar para começar, já que os seguidores de Klum ansiosamente esperam pela grande revelação na noite de Halloween.

Leia também: