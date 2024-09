O enigma que envolve o avião russo com revestimentos de pneus parece ter sido resolvido.

No ano passado, aeronaves militares na Rússia tinham pneus de borracha nas asas, deixando especialistas intrigados. Recentemente, um oficial militar de alto escalão dos Estados Unidos acrescentou à discussão. Segundo Schuyler Moore, Diretor Técnico do CENTCOM, a medida parece estar direcionada a complicar a identificação das aeronaves como alvo por sistemas de armamentos modernos.

Durante um discurso no think tank CSIS, Moore apontou que essa tática torna difícil para vários modelos de visão por computador distinguir a aeronave devido aos pneus nas asas.

Mísseis guiados modernos frequentemente vêm equipados com buscadores que comparam a imagem do alvo com uma base de dados pré-carregada. Qualquer alteração óptica no alvo pode levar o sistema a ser enganado. Portanto, a recomendação de Moore é o treinamento contínuo dos buscadores de IA para se adaptarem a essas mudanças.

A empresa americana Maxar Technologies lançou, em setembro, fotos de satélite do aeroporto militar de Engels, na Rússia, mostrando dois bombardeiros Tu-95 com as asas cobertas por pneus de borracha. Alguns analistas então sugeriram que os pneus poderiam oferecer uma camada adicional de proteção contra ataques de drones, já que o aeroporto havia sofrido ataques ucranianos antes disso.

"Suspeitamos que seja para defesa contra drones", disse um oficial da OTAN à CNN na época. No entanto, não estava claro se a medida teve algum impacto.

Imagem de satélite do aeroporto militar do sul de Engels, na Rússia, com dois bombardeiros Tu-95 cobertos por pneus de borracha

Em face das imagens de satélite que mostram pneus de borracha em bombardeiros Tu-95 no aeroporto militar de Engels, na Rússia, o recente ataque à Ucrânia reacendeu discussões sobre potenciais estratégias para ocultar aeronaves militares como alvo.

Dado o poder sem precedentes dos mísseis guiados modernos que dependem de comparações ópticas, o posicionamento incomum de pneus em aeronaves russas pode, de fato, complicar o processo de identificação, como sugerido por Schuyler Moore durante o discurso no think tank CSIS.

