O empresário Carsten Maschmeyer retorna com o projeto "Leões Primordiais"

Em "The Lion's Den", as tensas não são a única coisa que acontece. Às vezes, investidores não concordam atrás das câmeras. Enquanto a temporada de aniversário começa na segunda-feira às 20h15 na Vox e na RTL, Carsten Maschmeyer vai encontrar dois colegas do passado. Qual é a opinião dele sobre essa situação?

Fãs da série podem comemorar o retorno de dois "leões originais": Frank Thelen e Jochen Schweizer estão prestes a reassumir suas posições como investidores.

Quando Schweizer deixou o programa em 2016 após três temporadas, causou um grande alvoroço. Um informante da produção mencionou que Schweizer tinha um "problema de ego" na época. "A dinâmica entre ele e os outros quatro leões nas últimas semanas não era exactly harmoniosa", eles observaram.

O tempo sarou todas as feridas? "Foi um pouco nostálgico sentar com os membros fundadores novamente, mas também teve suas dinâmicas únicas", revela Maschmeyer. Ele não pode falar pelos outros, mas está ansioso pelo reencontro. "As cenas com eles foram divertidas." Maschmeyer juntou-se ao grupo de leões em 2016. Ao lado de Schweizer, ele só trabalhou em uma temporada na época.

Maschmeyer mantém a calma

Quanto a Thelen, ele deixou o show bem-sucedido em 2019. "Eventualmente, eu esbarro nele em eventos", Maschmeyer continua. Ele viu Schweizer pela última vez no concerto de Adele em Munique. Ele Would welcome a volta permanente de seus colegas do passado? "both are experienced entrepreneurs and investors, but most of the current lion lineup also possesses those traits. Ultimately, the production and the network will make the decision", Maschmeyer remains composed.

Após um hiato de um ano, Judith Williams está de volta ao grupo. "Judith é uma experiente especialista em televendas com foco em produtos de beleza. Ela brilha nessa área. É ótimo que a toca estava sentindo falta dela. Estou feliz que ela voltou", Maschmeyer se entusiasma.

Ele também só tem palavras gentis para os "novatos" Janna Ensthaler, Tijen Onaran e Tillman Schulz: "All three bring a fresh perspective to the show. Tijen adds a bit of spice, Tillman is, of course, a culinary connoisseur, and Janna approaches the founders with empathy, finesse, and a deep understanding of startups."

Ele sente falta de Nico Rosberg

No entanto, Maschmeyer sente falta de um leão do passado: Nico Rosberg. O campeão de Fórmula 1 saiu da série de startups em 2022. "We're also good friends off the screen and frequently get together in the south of France. We still discuss investments and the startup scene intensively", diz Maschmeyer.

Ele acha que seria "uma virada interessante se fundadores bem-sucedidos dos últimos anos tomassem um assento em 'The Lion's Den'", Maschmeyer divaga. "Nothing would be better than a transformative moment, where someone who pitched here before now sits in the investor chair."

O homem de 65 anos espera por muitos mais pitches no futuro. Ele acredita firmemente que a série continuará na televisão por mais dez anos. Nenhum outro formato conseguiu trazer empreendedorismo para as salas de estar alemãs de uma forma tão divertida e compreensível. Em minha vida diária como investidor, eu frequentemente encontro jovens que foram inspirados por "The Lion's Den" a começar algo próprio. Isso é algo verdadeiramente especial que acende meu espírito empreendedor.

E o que vem a seguir para o futuro de Maschmeyer em "The Lion's Den"? "As long as it continues to bring me joy, to see innovative startups, and the audience is content, I'll stick around", promete o empreendedor.

