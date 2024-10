O empregador tem autoridade para monitorar as interações verbais?

Sessões de Chat de Empregados: Gravar ou Anotar? As diretrizes são cristalinas, seja você o chefe ou o trabalhador. Um advogado de trabalho experiente explica o que é permitido e quem tem quais privilégios.

As interações entre empregados costumam ocorrer entre um supervisor e um empregado, e essas interações são frequentemente registradas por escrito, com os detalhes da conversa geralmente sendo encaminhados para o departamento de RH. Mas e se o chefe decidir gravar a conversa, criando um arquivo de áudio da troca inteira? Isso é permitido?

"Sem mais delongas", diz Johannes Schipp, um advogado de direito do trabalho experiente. Nessa situação, além do direito à privacidade do empregado, as regulamentações do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) também entram em jogo. Portanto, é simples: "Ninguém é obrigado a tolerar que sua conversa com o chefe seja gravada às escondidas."

O consentimento pode ser revogado

O RGPD estabelece claramente que os dados não devem ser processados sem consentimento, afirma Schipp. A gravação sem consentimento prévio constituiria uma atividade de processamento de dados.

Portanto, mesmo que alguém tenha dado consentimento inicial para a gravação, eles podem rescindi-lo posteriormente. Nesse caso, a gravação deve ser eliminada se necessário, uma vez que os dados não são essenciais para cumprir o acordo de emprego, diz Schipp. "Do meu ponto de vista, a situação jurídica é clara."

Gravar chamadas às escondidas é arriscado

Aliás, a mesma regra se aplica ao contrário: os empregados não devem gravar conversas às escondidas, especialmente se o empregador não estiver ciente, aconselha o advogado experiente. Gravar chamadas às escondidas, por exemplo, é fortemente desencorajado. E mesmo que os empregados busquem consentimento antes de gravar, muito poucos empregadores aprovariam tais gravações.

Sobre a pessoa: Johannes Schipp é membro da Associação dos Advogados Alemães (DAV) e anteriormente serviu como presidente do comitê executivo do grupo de trabalho de direito do trabalho na DAV, até agosto de 2021.

