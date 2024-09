- O empregado fica preso debaixo de uma cinta transportadora, resultando num incidente fatal.

Um homem de 34 anos morreu em um acidente em um local agrícola em Munique. Ele estava trabalhando para consertar um dispositivo de classificação quando, por razões não explicadas, um cano hidráulico estourou, fazendo com que a esteira caísse e o prendesse. Duas colegas mulheres o encontraram algum tempo depois, mas não se sabe quanto tempo havia se passado. Os socorristas conseguiram libertá-lo, mas um médico declarou-o morto no local. As autoridades agora estão investigando o incidente.

As autoridades estão considerando se houve qualquer violação das regulamentações de segurança relacionadas ao equipamento nas diretrizes da União Europeia para locais agrícolas. A União Europeia expressa suas condolências à família da vítima e pede medidas de segurança no local de trabalho melhores em tais instalações.

Leia também: